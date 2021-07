Si parla molto di acquisti ma la Juventus dovrà necessariamente alleggerire una rosa che vanta attualmente quasi 30 giocatori. Molti di questi non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero, come ad esempio Merih Demiral, Mattia De Sciglio, Aaron Ramsey, Marco Pjaca e Federico Bernardeschi. Il nazionale italiano campione d'Europa con la squadra di Roberto Mancini va in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale con la società bianconera. Il suo ingaggio è pari a 4 milioni di euro a stagione, un ingaggio "pesante" per un giocatore considerato un'alternativa ai titolari alla Juventus.

Di conseguenza non è da scartare la possibilità che Bernardeschi lasci Torino già in estate, anche perché la società bianconera vorrebbe monetizzare da una sua cessione. Si era parlato nelle ultime settimane di un interesse concreto della Roma e della Lazio per il centrocampista, ma nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Milan fra gli estimatori del nazionale italiano.

Il Milan sarebbe interessato a Bernardeschi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Milan starebbe valutando la possibilità di acquistare Federico Bernardeschi. Il centrocampista della Juventus interesserebbe come rinforzo sulle trequarti, sarebbe considerato infatti ideale nel 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli. La società bianconera potrebbe cederlo visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e dunque nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro fra l'agente sportivo del giocatore Mino Raiola e la Juventus.

Si parlerà anche dell'eventualità di un rinnovo di contratto per il nazionale italiano. Di certo, se manterrà le stesse richieste d'ingaggio (4 milioni di euro a stagione) potrebbe essere difficile una sua riconferma. Per questo la possibilità di giocare Milan potrebbe essere concreta, soprattutto se la società rossonera dovesse offrire circa 16 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Il Milan sarebbe interessato anche a Domenico Berardi, che però costa di più come cartellino rispetto al giocatore della Juventus. Il Sassuolo lo valuta circa 40 milioni di euro. Rispetto a Bernardeschi, Berardi potrebbe accettare un contratto inferiore, intorno ai 3 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Se si dovessero concretizzare cessioni importanti come quelle di Demiral, Bernardeschi e Ramsey, la Juventus potrebbe avere un tesoretto importante da investire sul mercato. Potrebbero arrivare uno o due centrocampisti (piacciono Locatelli e Pjanic) ed una quarta punta.

Il preferito sembra essere Kaio Jorge, che potrebbe lasciare il Santos per circa 10 milioni di euro.