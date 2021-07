Il Milan è stato protagonista della prima uscita stagione sabato 17 luglio contro la Pro Sesto. I rossoneri si sono imposti con il punteggio di 6-0 ed il tecnico Stefano Pioli ha potuto testare lo stato di forma di alcuni dei suoi giocatori. Un giocatore che è stato molto incostante durante il corso della partita è stato il portoghese Rafael Leao, il quale avrebbe indispettito parecchio il tecnico rossonero con i suoi comportamenti in campo. L'ennesima prestazione deludente da parte del portoghese potrebbe portare la dirigenza a prendere la decisione di cedere il giocatore, il quale sembra avere un discreto mercato.

Milan, la continua incostanza di Rafael Leao

Il Milan è riuscito ad aprire la sua stagione precampionato con un pirotecnico 6-0 sulla Pro Sesto a Milanello, ma Rafael Leao ha nuovamente fallito la propria occasione. Con Zlatan Ibrahimovic che sta passando la sua convalescenza in palestra continuando le sue terapie e Olivier Giroud tornato in vacanza, nella prima amichevole stagionale gli occhi di tutti erano puntati su Rafael Leao, in quanto il portoghese è stato nuovamente impiegato come centravanti, ruolo che non gli piace particolarmente. A tal proposito, per circa 20 minuti l'attaccante 22enne si è applicato, giocando da centrale offensivo e dando profondità all'attacco in assenza di un vero numero 9.

Ha segnato anche un bel gol in contropiede, superando bene il suo uomo prima di tirare a giro sul secondo palo. Dal 25esimo in poi è però caduto nei soliti problemi che ha dovuto affrontare verso la fine della scorsa stagione, isolandosi dal gioco e finendo spesso largo sulla sinistra. Tutto questo ha infastidito non poco Stefano Pioli, il quale sperava che il giocatore potesse definitivamente risolvere questi continui problemi di posizionamento in campo.

Il giocatore potrebbe finire così nel mirino della Lazio, allenata da Maurizio Sarri, il quale sarebbe un grande estimatore del portoghese.

#WhatsApp Il mercato ti porta a volte a cercare A e scoprire invece B. È così che ho intercettato il gradimento di #Sarri per #RafaelLeao. #Mendes, a Roma giorni fa, si fa forte di un rapporto con #Lotito ai massimi livelli. Da #Roma parlano di asse #Milan #Lazio che potrebbe 🔥 pic.twitter.com/6MwfgOgxSh — Alessandro Jacobone - Milanisti NE (@NonEvoluto) July 13, 2021

Milan, risposte positive dall'amichevole contro la Pro Sesto

I rossoneri hanno iniziato la loro stagione precampionato alla grande con i gol di Ismael Bennacer, Rafael Leao, Samu Castillejo, un autogol e una doppietta in ritardo di Milos Kerkez.

Tra i rossoneri che si sono distinti nell'amichevole vinta il 18 luglio, è possibile ripartire dal rimarcare che c'è stata una buona prestazione di Theo Hernandez, che è sembrato essere già in condizione da campionato, così come di Matteo Gabbia nella sua inedita veste di terzino destro. Elogi per Bennacer per la prima rete rossonera dell'algerino, ma anche per Samu Castillejo e per il giovanissimo Kerkez che ha impressionato nelle fasi finali. C'è anche qualche 'nota dolente' tra le file rossonere, come Sandro Tonali (è sembrato un po' pigro), Rade Krunic (schierato sulla fascia sinistra), Daniel Maldini (fisicamente ancora troppo leggero) e Jens Petter Hauge (ha colpito un palo ma ha fatto poco altro).