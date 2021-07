La Juventus, da diverse settimane, sta cercando di acquistare Manuel Locatelli. I bianconeri, però, non hanno ancora trovato l'accordo definitivo con il sassuolo. Le parti si rivedranno per la terza volta.

L'appuntamento tra la Juventus e il Sassuolo potrebbe tenersi mercoledì 28 o giovedì 29 luglio. In questa occasione le due società sperano di trovare l'intesa giusta per Locatelli, anche perché l'auspicio è che il giocatore classe '98 possa essere a disposizione per i primi di agosto, quando Massimiliano Allegri ritroverà gli azzurri per la preparazione estiva.

Locatelli primo obiettivo

Massimiliano Allegri, in queste settimane, sta lavorando intensamente alla Continassa, ma i titolari su cui può contare sono pochi. Tra questi c'è sicuramente Weston McKennie. Il numero 14 juventino è andato in gol nell'amichevole contro il Cesena, e dopo questa rete l'allenatore si è rivolto a lui dicendogli: "10 gol devi fare quest'anno".

Il progetto del tecnico livornese è quello di inserire al fianco di Weston McKennie un giocatore come Manuel Locatelli. Il centrocampista classe '98 sarebbe il primo obiettivo della Juventus, ma mancherebbe ancora l'accordo col Sassuolo.

Il club neroverde vorrebbe 40 milioni di euro, mentre Cherubini proporrebbe la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Per questo motivo le parti si riaggiorneranno, ma la volontà di Locatelli sembra chiara: il ragazzo vorrebbe vestire la maglia bianconera.

La Juventus come cifre si aggirerebbe introno ai 30 milioni complessivi al verificarsi di determinate condizioni, mentre il Sassuolo sarebbe fermo a quota 40 milioni. Dunque, servirà lavorare ancora per arrivare alla fumata bianca.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus aspetta Cristiano Ronaldo

In casa Juventus, in questi giorni, non tiene banco solo il mercato, ma si pensa anche ai rientri dei nazionali. In settimana sono attesi Cristiano Ronaldo, Matthijs De Ligt, Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski e Aaron Ramsey.

Il primo a tornare sarà CR7 e, come ha confermato Pavel Nedved, resterà a Torino: "Rimarrà con noi".

Dunque, la Juventus è pronta ad accogliere il fuoriclasse portoghese, in attesa che rientrino anche gli azzurri.

Il 2 agosto sono attesi Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e Leonardo Bonucci, e forse anche Giorgio Chiellini. Il difensore livornese attualmente è senza squadra, ma presto potrebbe accordarsi nuovamente con la Juventus.

Nedved ha parlato anche di questo argomento: "È in vacanza, ci siamo sentiti. Diamogli tempo di recuperare e poi ne parleremo con calma". Dunque, dopo le vacanze si capirà se Chiellini sarà ancora il capitano della Juventus oppure no.