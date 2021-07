La Juventus, da alcune settimane, sta cercando di trattare con il Sassuolo per arrivare a Manuel Locatelli. Il club bianconero, per ora, avrebbe proposto alla società neroverde un prestito con obbligo di riscatto.

Negli ultimi giorni, la Juventus avrebbe provato anche a inserire una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Al momento, però, il Sassuolo vorrebbe una formula classica di trasferimento e sarebbe disposto ad accettare un'offerta tra i 35 e i 40 milioni. Insomma, adesso servirà un nuovo incontro tra le parti per trovare un accordo.

Locatelli gradirebbe la Juventus

Manuel Locatelli è il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo. Il giocatore classe '98, dal canto suo, vorrebbe approdare in bianconero poiché a Torino avrebbe l'opportunità di giocare la Champions League. Per questo motivo, Locatelli avrebbe detto no alla proposta dell'Arsenal.

Per la Juventus, intanto, potrebbe arrivare un buon tesoretto da un'eventuale cessione di Merih Demiral. Infatti, il difensore turco potrebbe passare all'Atalanta. Il club bergamasco starebbe per cedere Romero al Tottenham e quindi Demiral potrebbe essere il suo sostituto al centro del reparto arretrato. La Juventus per il suo difensore vorrebbe circa 30 milioni, che potrebbe poi investire proprio per arrivare a Locatelli.

Insomma, non resta che attendere di capire se la situazione del centrocampista classe '98 si sbloccherà oppure no.

La Juventus aspetta i nazionali

In queste settimane, la Juventus sta lavorando alla Continassa senza i giocatori che erano impegnati con le rispettive nazionali.

Massimiliano Allegri ha a disposizione un gruppo ristretto di giocatori, ma nei prossimi giorni ritroverà molti dei suoi campioni.

I primi a rientrare sono stati Demiral e Szczesny, adesso sono attesi i vari Cristiano Ronaldo, Adrien Rabiot, Matthijs De Ligt, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Mentre per rivedere gli azzurri Bonucci, Chiesa e Bernardeschi bisognerà attendere il 2 agosto. Molto probabilmente, rientrerà anche Chiellini che dovrebbe rinnovare il contratto con la Juventus.

Gli italiani saranno insomma tra gli ultimi a rientrare, come pure i sudamericani che sono stati impegnati fino ai primi di luglio in Copa America.

Solo da agosto, quindi, la Juve di Massimiliano Allegri potrà entrare nel vivo della preparazione e si alzerà anche il grado di difficoltà delle amichevoli estive.

Infatti, l'8 agosto ci sarà la sfida contro il Barcellona valida per il trofeo Gamper. A questa partita prenderà parte anche la Juventus Women. Un'altra data da segnare per i bianconeri è quella del 27 luglio quando ci sarà la presentazione di Massimiliano Allegri. Insieme al tecnico livornese ci sarà anche il presidente Andrea Agnelli.