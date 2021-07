Miralem Pjanic e il Barcellona non vedrebbero l'ora di salutarsi a vicenda. Il feeling tra il centrocampista bosniaco e la squadra catalana pare non essere mai sbocciato e, in vista della stagione 2021-2022, l'allenatore blaugrana Koeman non ha intenzione di puntare sull'ex Roma per la sua formazione titolare. Il futuro del giocatore 31enne è ancora tutto da scrivere: si parla del (solito) Paris Saint-Germain che starebbe monitorando la situazione, ma al momento sarebbe favorita la pista italiana che porterebbe soprattutto alla Torino juventina, ma attenzione anche all'ipotesi relativa alla Milano interista.

Dunque, potrebbe profilarsi una sorta di derby d'Italia di mercato per Pjanic.

La Juventus ha la necessità di rinnovare il centrocampo che è stato uno dei reparti più lacunosi della precedente gestione Pirlo. Massimiliano Allegri, tornato ad occupare la panchina bianconera, avrebbe confermato alla dirigenza l'esigenza di avere dei volti nuovi in mediana. Si lavora per l'obiettivo Manuel Locatelli del Sassuolo, ma allo stesso tempo a Corso Galileo Ferraris starebbero pensando anche al ritorno di Miralem Pjanic.

Il Barcellona, pur di salutare l'ex Roma, avrebbe già aperto a un trasferimento in prestito. A tal proposito, la Juve vorrebbe proporre un prestito di un anno con opzione per rinnovarlo anche per una seconda stagione.

L'ostacolo più grande, semmai, sarebbe quello relativo all'ingaggio. Il regista balcanico guadagna 7 milioni all'anno, uno stipendio troppo alto per le finanze bianconere.

Il Barça avrebbe già fatto sapere di non voler compartecipare al pagamento degli emolumenti del giocatore che, però, pur di andarsene dalla Catalogna sarebbe pronto a tagliarsi una parte della sua retribuzione.

Ramadani potrebbe parlare con l'Inter di Pjanic

Il procuratore Fali Ramadani in questi giorni arriverà a Milano per curare delle trattative di mercato relative ad alcuni dei suoi assistiti, tra i quali figura anche Pjanic. In questa circostanza, quasi certamente il manager parlerà con la Juventus del centrocampista 31enne. Tuttavia, qualora la situazione dovesse risultare ancora poco definita, non si esclude un contatto con l'Inter.

Il club nerazzurro infatti, consapevole del fatto che Pjanic potrebbe andar via dal Barcellona anche in prestito, avrebbe già cominciato a monitorare gli eventuali sviluppi della vicenda.

Ovviamente, anche nel caso della Beneamata ci sarebbe il problema del lauto ingaggio dell'ex juventino che andrebbe ridotto per permettere all'Inter di presentare una proposta al Barça.

Inoltre, prima di provare ad affondare il colpo per il regista bosniaco, Marotta dovrebbe vendere Vidal, sul quale si registra l'interesse del Boca Juniors.

Miralem Pjanic, intanto, attende notizie sul proprio futuro e conferma come ormai non si senta più un calciatore del Barcellona. A tal proposito, avrebbe comunicato di non voler partire con la squadra catalana per la tournée estiva in Germania che partirà dal 28 luglio. Intanto su Instagram ha postato una foto nella quale lo si vede mentre guarda lo smartphone (chissà, forse in attesa della chiamata giusta per cambiare squadra) e predica "calma" con un commento.