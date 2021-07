Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco nel calciomercato della Juventus. L’attaccante portoghese è stato accostato al Paris Saint Germain negli ultimi tempi e, secondo i rumors, sarebbe allo studio la possibilità di uno scambio con Mauro Icardi. L’attaccante è da tempo nel mirino dei bianconeri e avrebbe dato l’ok al trasferimento a Torino con la possibilità anche di ridursi l’ingaggio.

Al momento però l’addio immediato di Ronaldo non sembra una pista molto praticabile. Il suo stipendio è di 31 milioni di euro a stagione, tanti per i bianconeri e ancora di più per le pretendenti, perfino per il ricchissimo PSG.

CR7 è atteso alla Continassa per il 25 luglio per iniziare la preparazione dopo le vacanze per il post Euro 2020.

Cristiano Ronaldo-Juventus rinnovo difficile

Le ultime notizie sul futuro di Cristiano Ronaldo riguardano non solo questa stagione ma anche la prossima. Il fenomeno portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022 e non sembra essere possibile un suo rinnovo. Se così dovesse essere, lascerà la Juventus a parametro zero tra dodici mesi. Negli scorsi giorni alcuni media avevano rilanciato l’idea di un rinnovo fino al 2023 con la possibilità di spalmare il pesante ingaggio su più anni in modo da renderlo più digeribile a livello di bilancio. Ipotesi a questo punto molto difficile.

Nel frattempo Massimiliano Allegri lo aspetta e sta cercando la soluzione migliore per farlo convivere con Paulo Dybala, cosa non riuscita a Maurizio Sarri e Andrea Pirlo.

Allo studio ci sarebbe la possibilità di schierare il lusitano come centravanti e l’argentino alle spalle in un 4-2-3-1 molto offensivo e che sicuramente garantirebbe spettacolo, anche se andrà calibrato in fase difensiva.

Occasione Paul Pogba a parametro zero

Gli stessi rumors che vorrebbero l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus parlano di un possibile addio al Manchester United a parametro zero nell’estate del 2022 di Paul Pogba.

Il campione del mondo francese, anche lui nel mirino del Paris Saint Germain per questa finestra di mercato, potrebbe non rinnovare il contratto con i Red Devils, ipotesi ventilata da più parti da un paio di anni a questa parte. I rapporti tra la società, il giocatore e Mino Raiola, agente del ragazzo, non sembrano idilliaci e questo sarebbe il problema principale nella trattativa per il prolungamento.

Non è un mistero che il ritorno di Pogba sia il sogno di mercato della Juventus per sistemare il centrocampo. Per ora la volontà bianconera si è scontrata con il costo altissimo dell’operazione, ma la possibilità di acquistare il giocatore a zero è sicuramente ghiotta e rende l’ingaggio, quello attuale è vicino al 15 milioni all’anno, l’unico ostacolo da superare.