La Juventus nei prossimi giorni potrebbe dedicarsi anche alla cessione di alcuni esuberi della rosa bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sono sette i giocatori che potrebbero lasciare Torino. Spiccano Demiral, Rugani, Ramsey, Frabotta, De Sciglio, Pjaca e Bernardeschi. Il nazionale italiano va in scadenza di contratto a giugno 2022, ma avrebbe espresso la volontà di rimanere alla Juventus. La società bianconera però potrebbe considerare una sua cessione anche perché guadagna circa 4 milioni di euro a stagione. Grazie ad un buon contributo con la nazionale italiana vincitrice dell'Europeo, il giocatore si è rivalutato attirando l'interesse di alcune società.

Fra queste ci sarebbe la Roma. A confermarlo il giornalista sportivo Sandro Sabatini, che ha recentemente dichiarato: "José Mourinho vuole Bernardeschi alla Roma". Il centrocampista piace all'allenatore portoghese per la sua duttilità offensiva, che gli permette di essere schierato non solo sulle fasce ma come punta centrale.

Mourinho vorrebbe l'acquisto di Bernardeschi

Secondo il giornalista sportivo Sandro Sabatini Mourinho sarebbe interessato a Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2022. Si tratterebbe di un acquisto vantaggioso dal punto vista economico in quanto il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione ha evidentemente svalutato il suo cartellino.

Potrebbe essere acquistato per circa 16 milioni di euro. Il centrocampista però vorrebbe rimanere in bianconero, anche perché ha disputato le sue migliori stagioni alla Juventus proprio durante la prima esperienza professionale di Allegri alla Juventus.

Le possibili cessioni della Juventus

Il centrocampista Federico Bernardeschi potrebbe essere uno dei possibili partenti della Juventus durante il Calciomercato estivo.

La società bianconera infatti punta non solo ad alleggerire il monte ingaggi, ma anche a ricavare un tesoretto da investire sul mercato. Una delle cessioni più remunerative potrebbe essere quella di Merih Demiral, valutato circa 40 milioni di euro. Sul nazionale turco ci sarebbe l'interesse concreto dell'Everton. Rimanendo in Inghilterra l'Arsenal potrebbe presentare un'offerta per Aaron Ramsey.

La Juventus lo valuta circa 16 milioni di euro. Per De Sciglio attualmente non sarebbero arrivate offerte, mentre Rugani sarebbe seguito dalla Lazio. Per quanto riguarda Frabotta, ci sarebbe l'interesse concreto dell'Atalanta che potrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Il Genoa invece potrebbe decidere di acquistare a titolo definitivo Marco Pjaca, l'anno scorso in prestito proprio alla società ligure.