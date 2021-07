La Juventus in questi giorni è molto attiva sul mercato, non tanto per la prima squadra ma per il settore giovanile. È stato infatti ufficializzato l'acquisto del centrocampista belga ex Anderlecht Boende. Andrà a rinforzare la Primavera bianconera. Si attende inoltre solo l'ufficialità degli acquisti del difensore Muharemovic e del centrocampista Solberg. La società bianconera però è al lavoro anche alle cessioni. Ha infatti ufficializzato la partenza in prestito del difensore classe 2001 Paolo Gozzi. Il giovane giocherà nella Serie B spagnola, nel Fuenlabrada.

Una possibilità importante per fare esperienza in un campionato molto competitivo come la Serie B spagnola. Gozzi è considerato come uno dei migliori giovani del settore giovanile bianconero. Ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della nazionale italiana, partendo dall'under 16 (6 presenze), poi giocando con l'under 17 (14 presenze) e l'under 19 (22 presenze). È stato già convocato nella nazionale under 20 italiana, ma ancora non ha disputato una partita con la rappresentativa giovanile. Nato e cresciuto a Torino, ha doppio passaporto italiano e nigeriano. Ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile bianconero prima di questa nuova esperienza professionale in Spagna.

Gozzi si trasferisce in prestito al Fuenlabrada

"Paolo Gozzi la prossima stagione vestirà la maglia del Fuenlabrada, in Segunda Division. Il difensore classe 2001, nell’ultima stagione in forza alla Juventus Under 23, si trasferisce in Spagna con la formula del prestito". Questo il comunicato ufficiale della Juventus in riferimento alla cessione in prestito di Paolo Gozzi al Fuenlabrada, società che gioca attualmente nel campionato di Serie B spagnola.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'anno scorso è stato protagonista con l'under 23 bianconera giocando 13 partite nel campionato di Serie C. L'esperienza professionale in Serie B spagnola è evidentemente un ulteriore salto di qualità nella carriera del classe 2001.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è quindi molto attiva nel mercato dei giovani, ma nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare importanti acquisti anche per la prima squadra.

Si starebbe lavorando all'approdo di Locatelli a Torino, con la Juventus che a breve dovrebbe incontrare il Sassuolo per trovare l'intesa economica sul cartellino del centrocampista. Probabile che possa essere inserito nella trattativa il difensore Radu Dragusin, con l'aggiunta di circa 30 milioni di euro. Non è da scartare la possibilità che arrivi un altro mediano: potrebbe essere Miralem Pjanic, che il Barcellona cederebbe in prestito. Si attende inoltre un acquisto anche per il settore avanzato. Serve infatti una quarta punta che vada a integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala.