La Juventus durante questo calciomercato estivo non dovrebbe acquistare altri parametri zero, probabile però che rimandi investimenti su giocatori in scadenza a giugno 2022. La società bianconera starebbe seguendo l'evoluzione contrattuale di Pogba con il Manchester United e di Dembélé al Barcellona. Nelle ultime ore però si sarebbe aggiunto un altro nome fra quelli seguiti da vicino dal direttore sportivo Federico Cherubini. Si tratta di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco attualmente impegnato a trovare un accordo con la società bavarese su un possibile rinnovo contrattuale.

Ci sarebbe però troppa distanza fra offerta del Bayern Monaco e richieste del giocatore. I tedeschi sarebbero arrivati ad un ingaggio annuale di circa 10 milioni di euro a stagione, il giocatore invece vorrebbe 20 milioni di euro. Se dovesse rimanere questa la richiesta è probabile che Goretzka lasci la società bavarese a parametro zero a giugno 2022.

Goretzka potrebbe lasciare a parametro zero il Bayern Monaco nel 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa tedesca Leon Goretzka potrebbe lasciare il Bayern Monaco a parametro zero a giugno 2022. Ci sarebbe troppa distanza fra offerta di rinnovo contrattuale dei bavaresi e le richieste del giocatore. La Juventus starebbe valutando la possibilità di ingaggiarlo, sembra però improbabile possa offrire 20 milioni di euro a stagione al giocatore.

Per questo si parla di un possibile trasferimento di Goretzka in Inghilterra, dove società come Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City e Tottenham non avrebbero problemi a garantirgli un importante ingaggio annuale.

Gli acquisti a parametro zero della Juventus

La Juventus negli anni si è sempre dimostrata molta attenta ai giocatori acquistabili a parametro zero. Gli ultimi sono stati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, arrivati a luglio 2019 dopo essere andati in scadenza di contratto rispettivamente con il Paris Saint Germain e l'Arsenal.

Attualmente il francese sembra essersi rivelato un investimento vantaggioso, lo ha infatti dimostrato la scorsa stagione ma anche all'Europeo con la Francia. Diversa invece la situazione del centrocampista gallese, che in due anni di Juventus non ha reso come ci si aspettava.

Sarebbe potuto arrivare un parametro zero durante l'attuale Calciomercato estivo.

Si tratta di Gianluigi Donnarumma, che è stato vicino al trasferimento alla società bianconera. Alla fine però il portiere della nazionale italiana campione d'Europa ha deciso di diventare un giocatore del Paris Saint Germain, sottoscrivendo un contratto da 12 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026.