In questi giorni si sta parlando molto di un possibile scambio di mercato fra Barcellona e Juventus che riguarderebbe da una parte Antoine Griezmann, dall'altra Paulo Dybala. Ad alimentare questi rumor l'Equipe: non sono arrivate però conferme a riguardo sia dalla stampa sportiva spagnola che da quella italiana. Il giornalista Aguilar ha infatti parlato di ipotesi non concreta attualmente anche se sarebbe uno scambio che agevolerebbe molto il Barcellona. Anche Radio Catalunya ha indirettamente escluso il possibile approdo di Griezmann alla Juventus parlando invece di un trasferimento del francese al Manchester City.

Secondo la radio spagnola infatti il Barcellona starebbe valutando uno scambio di mercato con la società inglese che porterebbe Griezmann a Manchester e uno fra Sterling, Laporte, Bernardo Silva e Mahrez nella società catalana. Difficile però che Guardiola accetti lo scambio di mercato anche perché eventualmente preferirebbe monetizzare dalle cessioni.

Griezmann potrebbe trasferirsi al Manchester City

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola il Barcellona sarebbe pronto ad offrire Griezmann al Manchester City in cambio di uno fra Sterling, Laporte, Bernardo Silva e Mahrez. La società catalana infatti vorrebbe cedere la punta francese anche perché pesa a bilancio circa 18 milioni di euro a stagione.

Inoltre non avrebbe un ottimo rapporto professionale con gli altri giocatori del Barcellona. Difficile che il City accetti la proposta, anche perché l'obiettivo per il settore avanzato di Guardiola rimane Harry Kane. Anche in questo caso però per il City sarà difficile trattare con il Tottenham anche in considerazione del fatto che la valutazione del nazionale inglese è superiore ai 100 milioni di euro.

Attualmente l'ipotesi più probabile per Griezmann sembrerebbe essere il ritorno all'Atletico Madrid, in uno scambio che porterebbe Saul al Barcellona. Intanto la Juventus nei prossimi giorni potrebbe incontrare l'agente sportivo di Paulo Dybala per discutere il rinnovo contrattuale. L'argentino va in scadenza a giugno 2022 e se non dovesse firmare il prolungamento con la società bianconera potrebbe essere ceduto durante questo calciomercato estivo. Domenica 25 luglio è atteso anche il ritorno di Cristiano Ronaldo dalle vacanze, dopo aver partecipato all'Europeo con il Portogallo.

Attualmente non arrivano notizie in merito ad un suo possibile addio alla Juventus. Settimana prossima però sapremo quale sarà il futuro professionale del portoghese, che ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2022.