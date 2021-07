La Juventus è attesa da settimane importanti sia per quanto riguarda i rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza che per le trattative di mercato. Si attende l'arrivo a Torino dell'agente sportivo di Paulo Dybala per discutere dell'eventuale prolungamento contrattuale del giocatore argentino. In tema mercato invece dovrebbero arrivare due rinforzi a centrocampo. Il preferito sarebbe Manuel Locatelli, che potrebbe arrivare per circa 30 milioni di euro più la percentuale di futura rivendita del 25% al Sassuolo. L'altro rinforzo per la mediana potrebbe essere Miralem Pjanic.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però ci sarebbe un altro giocatore che piace alla società bianconera e che potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso.

Ci si riferisce a Denis Zakaria, calciatore svizzero classe 1996 in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Borussia Monchengladbach. A confermare il suo possibile addio è stato il direttore sportivo della società tedesca Max Eberl.

Zakaria possibile rinforzo per la Juventus

"Con Denis abbiamo cercato di prolungare il contratto ad ottobre. Denis e il suo entourage ci hanno detto in modo relativamente chiaro che preferirebbero un trasferimento quest’estate". Queste le recenti dichiarazioni alla stampa tedesca del dirigente del Borussia Monchengladbach Max Eberl.

Zakaria quindi potrebbe lasciare la Germania a prezzo vantaggioso, essendo in scadenza alla fine della prossima stagione. Il nazionale svizzero piacerebbe molto a Massimiliano Allegri in quanto è abile a giocare davanti la linea difensiva sia nell'impostazione di gioco che nel garantire equilibrio alla squadra. Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse di diverse squadre, fra queste Inter e Napoli.

Proprio la società campana starebbe lavorando all'acquisto di un sostituto di Demme, che starà fermo per almeno due mesi dopo un recente infortunio subito in un amichevole estiva del Napoli.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore avanzato. Si cerca infatti una quarta punta che vada ad aggiungersi alle altre punte.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dal giornalista sportivo Sandro Sabatini, la società bianconera sarebbe vicina all'acquisto di Kaio Jorge. Il brasiliano va in scadenza di contratto a dicembre 2021. Potrebbe quindi lasciare la società brasiliana a parametro zero a gennaio 2022. Per questo il Santos sta cercando di venderlo. Si parla di una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. Kaio Jorge potrebbe "accontentarsi" di uno stipendio di circa 2 milioni di euro a stagione.