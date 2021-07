La Juventus nelle prossime settimane potrebbe definire diverse trattative di mercato. Si parla soprattutto di acquisti, ma saranno importanti le cessioni per finanziarle. Diversi i possibili partenti della rosa bianconera. Su tutti spiccano Aaron Ramsey, Gianluca Frabotta e Merih Demiral. Il centrocampista gallese potrebbe trasferirsi in Inghilterra. La Juventus spera di cederlo per circa 16 milioni di euro. Per quanto riguarda invece i due difensori ci sarebbe l'interesse concreto dell'Atalanta. La società bergamasca starebbe valutando infatti l'acquisto di un'alternativa nel ruolo di terzino sinistro e quello di un difensore centrale considerando che Romero sarebbe vicino al trasferimento al Tottenham.

La Juventus valuta Frabotta circa 10 milioni di euro, Demiral invece ha un prezzo di mercato di circa 35 milioni di euro ma potrebbe partire anche per 30 milioni di euro. Difficile pensare che l'Atalanta possa investire 40 milioni di euro in cash per acquistarli. Per questo la Juventus starebbe pensando di offrire i due giocatori in cambio di Robin Gosens.

Frabotta e Demiral possibili contropartite tecniche per l'acquisto di Gosens

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire i cartellini del terzino sinistro Gianluca Frabotta e del difensore Merih Demiral per Robin Gosens. Uno scambio che si definirebbe alla pari e che darebbe la possibilità ad entrambe le società non solo di rinforzare la rispettive rose ma anche di registrare importanti plusvalenze finanziarie.

L'eventuale arrivo del nazionale tedesco alla Juventus però potrebbe portare alla cessione di Alex Sandro. Difficile pensare che il brasiliano possa essere una riserva la prossima stagione, anche perché ha un contratto di circa sei milioni di euro a stagione. Inoltre l'alternativa al terzino sinistro titolare dovrebbe essere Luca Pellegrini, nella stagione 2020-2021 in prestito al Genoa.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà però rinforzare anche centrocampo e settore avanzato. L'eventuale cessione di Ramsey potrebbe agevolare infatti l'approdo nella società bianconera di due centrocampisti. Il preferito sembra essere Manuel Locatelli del Sassuolo. Si valuta inoltre il possibile acquisto di Miralem Pjanic.

Il Barcellona potrebbe concedergli la lista gratuita. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera starebbe valutando però l'acquisto di un altro centrocampista. Piace infatti il nazionale svizzero Denis Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach a giugno 2022. Il giocatore potrebbe quindi lasciare la società tedesca a prezzo vantaggioso.