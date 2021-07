La Juventus nei prossimi giorni sarà impegnata in un lavoro importante in tema calciomercato. Il direttore sportivo Federico Cherubini già dalla prossima settimana proverà a trovare l'intesa con il Sassuolo per la formula di pagamento di Manuel Locatelli. Pare probabile che essa possa arrivare sulla base di 30 milioni di euro da pagare entro giugno 2022 più l'inserimento di una contropartita tecnica gradita dalla società emiliana. I bianconeri potrebbero investire anche su un terzino sinistro e il nome che interessa è quello di Robin Gosens. Il problema di fondo è rappresentato dalla valutazione di mercato del nazionale tedesco, di almeno 40 milioni di euro.

Allegri vorrebbe anche una quarta punta che vada a integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. L'idea della società bianconera però è quella di evitare investimenti pesanti nel settore avanzato, almeno nell'immediato. Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, avrebbe chiesto al Manchester City la punta brasiliana Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus possibile acquisto in prestito con diritto di riscatto

Alla Juventus piacerebbe Gabriel Jesus del Manchester City. Il nazionale brasiliano sarebbe una richiesta specifica di Massimiliano Allegri, che vuole punta brava in area di rigore ma anche tecnica, ossia in grado di saper giocare a supporto dei compagni. La società bianconera però non vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Gli inglesi non considerano incedibile Gabriel Jesus, ma preferirebbero una cessione a titolo definitivo. La valutazione di mercato del brasiliano è di circa 60 milioni di euro, ma il Manchester City potrebbe concedere uno sconto pur di ricavare nell'immediato una somma da investire. L'obiettivo di Guardiola infatti rimarrebbe sempre Harry Kane del Tottenham, protagonista di una seconda parte di Europeo importante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il problema di fondo è i londinesi chiedono una somma superiore ai 100 milioni di euro per la punta. Per questo sarebbe importante finanziare l'eventuale acquisto con delle cessioni.

Il resto del mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Gabriel Jesus alla Juventus pare molto difficile, non solo per il costo del cartellino, ma anche per quello dell'ingaggio.

Significherebbe infatti per la società bianconera investire su un ingaggio da almeno 5 milioni di euro netti a stagione, che si andrebbe ad aggiungere agli stipendi di Cristiano Ronaldo (circa 30 milioni di euro a stagione), Morata (5 milioni di euro) e Paulo Dybala (7 milioni di euro).

A proposito dell'argentino nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro decisivo per il rinnovo contrattuale della punta argentina.