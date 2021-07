Il mese di agosto potrebbe essere molto importante per la Juventus in tema calciomercato. La società bianconera, infatti, nelle ultime settimane ha effettuato investimenti soprattutto per il settore giovanile, ma non per la prima squadra. Per questo ci si attendono novità nelle prossime settimane, anche perché la società bianconera cercherà di rinforzare centrocampo e settore avanzato. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro decisivo con il Sassuolo per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato di Manuel Locatelli. Oltre al nazionale italiano potrebbe arrivare Miralem Pjanic.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista del Barcellona potrebbe essere acquistato qualora la Juventus dovesse cedere Aaron Ramsey. Il gallese ha mercato in Inghilterra, interesserebbe Wolverhampton e Tottenham. Per quanto riguarda il settore avanzato, si cerca una quarta punta che possa integrarsi ai vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il preferito sembra essere Kaio Jorge. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe in trattativa con gli agenti sportivi del giocatore, anche perché il brasiliano va in scadenza di contratto con il Santos a dicembre 2021.

Possibile trattativa fra Kaio Jorge e Juventus

La Juventus avrebbe inviato una lettera ufficiale al Santos comunicando alla società brasiliana la volontà di trattare con gli agenti sportivi di Kaio Jorge.

I bianconeri quindi starebbero lavorando per trovare un'intesa sull'ingaggio della punta 19enne. Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse anche di Milan e Benfica, che invece avrebbero provato a trattare il suo acquisto con il Santos. Avendo però il contratto in scadenza a dicembre 2021, la Juventus avrebbe deciso non solo di comunicare con la società brasiliana, ma anche con il giocatore.

Qualora infatti non si dovesse trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del cartellino di Kaio Jorge, la Juventus potrebbe provare ad acquistare a parametro zero il giocatore. In tal caso arriverebbe a gennaio 2022.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà però alleggerire la rosa in vista della prossima stagione. Potrebbero partire almeno sette fra giocatori d'esperienza e under 23.

Demiral potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund o all'Atalanta, probabile esperienza in prestito in Serie A per Frabotta. Anche Daniele Rugani vanta estimatori, su tutti Maurizio Sarri. Anche Bernardeschi potrebbe lasciare la società bianconera avendo un contratto in scadenza a giugno 2022. Il centrocampista Aaron Ramsey potrebbe trasferirsi in Inghilterra.