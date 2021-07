La Juventus è al lavoro sul mercato non solo in tema acquisti ma anche per quanto riguarda le cessioni. Si valutano Locatelli, Pjanic e Kaio Jorge come possibili rinforzi della rosa bianconera. Investimenti che però potrebbero essere finanziati da alcune cessioni pesanti. Sono diversi i nomi che potrebbero lasciare la società bianconera. Fra questi spiccano quelli di Merih Demiral, Frabotta, Rugani, Bernardeschi e Ramsey. Il difensore turco in questi giorni è stato avvicinato a diverse società. Si è parlato di Atalanta, poi di Borussia Dortmund e infine di Barcellona.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, la società bergamasca sarebbe pronta a valutare il suo acquisto, ma prima sarà necessario cedere Christian Romero. L'argentino dovrebbe trasferirsi al Tottenham per circa 60 milioni di euro. Fra l'altro nelle ultime ore la società inglese ha ufficializzato la cessione del difensore Aldeirweireld all'Al-Duhail. Romero potrebbe essere il sostituto.

L'eventuale cessione di Demiral potrebbe finanziare l'acquisto di Locatelli

Se dovessero arrivare i 60 milioni di euro dalla partenza di Romero, l'Atalanta potrebbe investirli in parte per Merih Demiral. La Juventus sarebbe pronta a cederlo per circa 40 milioni di euro, ma potrebbe accettare anche qualche milione in meno.

La cessione di Demiral potrebbe finanziare nell'immediato l'acquisto di Manuel Locatelli. Nelle prossime ore è atteso l'incontro fra Sassuolo e società bianconera per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista. La Juventus avrebbe offerto circa 30 milioni di euro, il Sassuolo ne vorrebbe circa 40.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera potrebbe inserire oltre ad una somma cash una percentuale del 20% sulla futura rivendita del giocatore per gli emiliani. Oltre a Locatelli potrebbe arrivare anche un altro centrocampista. Potrebbe essere Pjanic, il Barcellona infatti starebbe valutando la possibilità di lasciarlo partire a parametro zero.

Le possibili cessioni della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Demiral e Rugani in difesa, con il toscano che piace a Maurizio Sarri. In tal caso è probabile possa arrivare un altro difensore centrale. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Gianluca Frabotta, probabilmente in prestito. Anche Ramsey potrebbe essere uno dei partenti, interesserebbe in Inghilterra. Ci sarebbero infatti Wolverhampton e Tottenham sul centrocampista, che la Juventus valuta circa 16 milioni di euro. Il gallese ha un contratto pesante, guadagna infatti circa sette milioni di euro a stagione.