La Juventus negli anni si è sempre dimostrata molta attenta ai giovani. Con il lancio della seconda squadra sono stati diversi gli investimenti, gran parte dei quali si sono messi in evidenza fra Primavera e Under 23 bianconera. Tale strategia di mercato continuerà anche nei prossimi anni, anche perché la società bianconera potrà visionarli e aiutarli nel loro percorso di crescita alla Continassa. A proposito di investimenti in giovani di qualità, secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Emmanuel Ekong, punta dell'Empoli Primavera.

Il giovane ha contribuito alla vittoria del campionato giovanile della sua squadra realizzando 7 gol in 26 partite di campionato, a cui bisogna aggiungere altri 3 gol in altrettante partite nei playoff scudetto. In Coppa Primavera, invece, ha giocato una partita segnando un gol. Ekong piace anche a Inter e Milan, potrebbe quindi definirsi una sfida di mercato fra le tre società.

Ekong è nazionale under 18 della Svezia

Nato in Italia, Emmanuel Ekong ha passaporto svedese ed è parte integrante dell'under 18 della nazionale scandinava. In futuro, però, potrà scegliere anche la nazionale italiana. Molto dipenderà dalla sua crescita. Intanto, non è da scartare la possibilità che possa far parte della prima squadra dell'Empoli la prossima stagione, con la società toscana che giocherà la Serie A dopo la promozione ottenuta nella stagione 2020-2021.

A meno che si trasferisca in una delle società interessate al suo acquisto. In questa stagione ha giocato 19 partite da prima punta, segnando 8 gol e fornendo due assist decisivi ai suoi compagni. Sette, invece, le presenze da seconda punta, in questo ruolo ha invece segnato due gol.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus continuerà ad investire sui giovani. L'obiettivo è rendere competitiva anche l'under 23, che in questa stagione è arrivata fino ai playoff di Serie C.

Un eventuale promozione in Serie B permetterebbe alla seconda squadra bianconera di valorizzare ancora di più i suoi giovani, in un campionato allenante come quello cadetto. Intanto, però, la società bianconera è a lavoro anche per la prima squadra. L'obiettivo, infatti, è costruire una rosa che sia competitiva in Champions League, Coppa Italia e Champions League.

L'aumento di capitale da 400 milioni di euro servirà ad attutire il debito accumulato nelle ultime due stagioni ma anche ad avere più disponibilità economica da investire sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe arrivare Manuel Locatelli. Il Sassuolo lo valuta circa 40 milioni di euro ma la società bianconera potrebbe inserire anche una contropartita tecnica per attutire l'esborso economico a favore della società emiliana.