Il mercato dell’estate 2021 sarà quello delle idee, perché la crisi ha colpito duro e di soldi non ce ne sono. Così le società si muovono per cercare i propri tasselli futuri con gli scambi che potrebbero diventare molto importanti. Uno di questi potrebbe essere intavolato tra Fiorentina e Inter, squadre accomunate dal cambio di allenatore alla fine della scorsa stagione.

I viola avrebbero messo nel mirino Stefano Sensi, centrocampista nerazzurro, purtroppo spesso fuori dai giochi a causa degli infortuni in questa stagione. E proprio un problema fisico lo ha escluso dagli Europei, ennesima delusione di un’annata da cancellare.

Fiorentina su Sensi, il giocatore ha detto sì

Fantasmi da allontanare quindi per Sensi che potrebbe dire addio all’Inter per ritrovare la continuità perduta. Vincenzo Italiano, nuovo allenatore della Fiorentina, ha indicato proprio l’azzurro come suo giocatore ideale per il centrocampo. Il 4-3-3 del tecnico necessita di un regista puro che sappia dare geometrie e ritmo alla manovra. L’ex Sassuolo è stato individuato come prima scelta e la società vorrebbe fare di tutto per accontentarlo, anche per dare un segnale ad una piazza in subbuglio dopo il caso Gattuso.

La buona notizia in casa viola è che il regista avrebbe aperto al trasferimento e quindi sarebbe favorevole all'approdo in riva all’Arno.

Ora bisognerà capire quali saranno le strategie del club milanese, con Simone Inzaghi che nel ruolo di regista avrebbe scelto Brozovic come titolare e per questo avrebbe chiesto a Marotta di rinnovare il contratto del croato, in scadenza nel 2022, il prima possibile.

Inter, Dragowski possibile contropartita per Sensi

La Fiorentina vuole Stefano Sensi che a sua volta gradisce la destinazione, a questo punto resta da convincere l’Inter e una carta da giocarsi potrebbe essere il portiere Dragowski, 23 anni.

Il polacco è stato accostato ai Campioni d’Italia diverse volte nelle ultime settimane. Non è un mistero che Ausilio e Marotta stiano cercando l’uomo giusto per il dopo Handanovic e l’idea di arrivare al nuovo portiere con uno scambio e senza un investimento economico stuzzicherebbe e non poco.

Dragowski potrebbe così battere la folta concorrenza.

Sul taccuino dell’Inter ci sarebbe Sepe, in uscita dal Parma che ha acquistato Buffon per cercare la pronta risalita dalla B alla A. Piace anche il profilo di Onana, estremo difensore dell’Ajax che però difficilmente arriverà subito. Ad allettare è soprattutto la possibilità di poterlo acquistare a parametro zero nel 2022, visto che il suo contratto con i lancieri scadrà proprio l’estate prossima. Insomma, la Fiorentina ha bisogno di un regista, l’Inter di un portiere: così l’idea di scambio Sensi-Dragowski potrebbe prendere campo.