Per questo ora è voluto ritornare nel club dove aveva fatto tanto bene, in quella che è la sua seconda casa. All'arrivo ieri al ritiro di Auronzo di Cadore, Felipe Anderson è stato abbracciato dagli amici storici come Lucas Leiva, Strakosha e Luiz Felipe. Nella partitella del pomeriggio è risultato subito decisivo con una rete.

Il rapporto si era interrotto nel 2018 quando il brasiliano andò in Premier League al West Ham e poi al Porto in prestito. Nelle ultime due stagioni il giocatore ha segnato solo due reti, un bottino magro per l'esterno brasiliano che aveva tanto incantato i tifosi laziali e gli appassionati di calcio nelle sue stagioni in Italia.

