Il Milan è alla ricerca di un trequartista e la dirigenza rossonera ha messo gli occhi su Luis Alberto della Lazio, il quale appare in rotta di collisione col proprio club. Il giocatore andrebbe a colmare la casella lasciata libera da Hakan Calhanoglu, il quale non ha rinnovato il contratto con i rossoneri firmando con l'Inter.

La problematica principale è l'ormai tradizionale avversità di Lotito a concedere sconti alle pretendenti dei proprio giocatori: sembrerebbe che il Milan non voglia spingersi oltre i 45 milioni, e offre uno scambio alla pari con Leao.

La Lazio vorrebbe invece anche un conguaglio, oppure il cartellino di Alexis Saelemaekers.

Sarà però difficile convincere Maurizio Sarri a privarsi del giocatore, visto che l'ex allenatore di Juventus e Napoli è un grande estimatore del trequartista spagnolo.

Calciomercato Milan, Luis Alberto potrebbe sostituire Calhanoglu

Luis Alberto si è unito in ritiro con il resto della rosa laziale per il precampionato, ma sembrerebbe che solo Sarri possa salvare il suo futuro alla Lazio. Può allenarsi con la squadra, ma solo perché conviene al club, che non ha intenzione di montare un caso diplomatico. Il direttore sportivo laziale Igli Tare ha chiesto allo spagnolo di comportarsi da professionista, di andare al ritiro e spiegare ai compagni perché ha mancato di rispetto.

Luis Alberto ha ancora un contratto di quattro anni e il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe già contattato il Milan per assicurarsi che non ci siano i rossoneri dietro le sue azioni. Secondo la Lazio, Luis Alberto non si è presentato in ritiro per cercare di forzare il trasferimento, abbassando il costo del suo cartellino.

Ora gli verrà comminata una multa di 50mila euro, ma resterà in rosa per non nuocere alla squadra.

Il Milan non andrà oltre a un'offerta di 45 milioni di euro, e avrebbe proposto uno scambio alla pari con Leao. Il club capitolino, però, vorrebbe un conguaglio in contanti o Alexis Saelemaekers, poichè la valutazione fatta dal club laziale è di 60 milioni di euro.

La situazione, in questo momento, è tutta in divenire, con il tecnico Maurizio Sarri che potrebbe essere determinante per decidere il futuro del fuoriclasse spagnolo. Il giocatore è valutato 45 milioni di euro secondo il portale Transfermark, dopo essere stato acquistato dalla Lazio per 4 milioni di euro nel 2016. La cessione dell'iberico, dunque, rappresenterebbe un'enorme plusvalenza per il presidente Claudio Lotito, il quale potrebbe farsi ingolosire dall'idea di cedere un giocatore che, qualora dovesse rimanere, sarebbe comunque scontento e potrebbe abbassare il suo livello di rendimento durante il corso della stagione.