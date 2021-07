Nella sua prima stagione alla Juventus, l'esterno di Carrara ha mostrato le sue qualità, completando positivamente l'annata. Il suo secondo anno in bianconero è rimasto alla storia esclusivamente per la grande gara giocata contro l' Atletico Madrid durante gli ottavi di finale di Champions League. Nel complesso, è riuscito in diverse occasioni a partire da titolare.

Dopo alcune stagioni deludenti, Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus . Il giocatore toscano non ha mai convinto fino in fondo a Torino e, dopo un campionato europeo giocato su buoni livelli, il club bianconero potrebbe decidere di lasciarlo partire per fare cassa.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".