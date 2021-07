La Juventus domenica 25 luglio accoglierà Cristiano Ronaldo, al rientro dalle vacanze post Europeo. Già da inizio settimana prossima avremo la conferma o meno se sarà ancora un giocatore bianconero anche la prossima stagione. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un probabile permanenza fino a giugno 2022. Non è però da scartare la possibilità che il Paris Saint Germain decida di acquistarlo qualora dovesse partire Mbappé. La punta francese va in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento contrattuale.

Si parla di un suo possibile trasferimento al Real Madrid.

Intanto però la Juventus è al lavoro anche per trovare un'eventuale alternativa al portoghese qualora decidesse di lasciare la società bianconera. Fra i giocatori maggiormente graditi dai bianconeri e dal tecnico Massimiliano Allegri troviamo sicuramente Mauro Icardi, che non sarebbe considerato incedibile dal Paris Saint Germain. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però sul giocatore sarebbe in vantaggio la Roma, che potrebbe acquistarlo in caso di partenza di Dzeko.

Possibile sfida di mercato fra Roma e Juventus per Icardi

La Roma starebbe valutando l'acquisto di Mauro Icardi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe in vantaggio anche sulla Juventus per l'acquisto dell'argentino.

Il tecnico Mourinho vuole una punta ideale per il suo 4-2-3-1. In caso di partenza di Dzeko la Roma potrebbe presentare un'offerta al Paris Saint Germain, magari in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha una valutazione di mercato intorno ai 35-40 milioni di euro. La Juventus però valuta anche altri giocatori nell'eventualità in cui Cristiano Ronaldo decidesse di lasciare la società bianconera.

Il mercato della Juventus

Non ci sarebbe solo Icardi fra i giocatori graditi dalla Juventus nell'eventualità in cui Cristiano Ronaldo dovesse lasciare Torino. Piacciono infatti anche Gabriel Jesus del Manchester City e Gianluca Scamacca del Sassuolo. Per quanto riguarda il brasiliano, il Manchester City potrebbe cederlo anche in prestito con diritto di riscatto.

Non sarebbe considerato infatti un titolare da Guardiola. Fra l'altro secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società inglese sarebbe pronta ad acquistare Harry Kane per poco meno di 200 milioni di euro. Per questo l'addio del brasiliano è probabile. Il Manchester City lo valuta circa 60 milioni di euro. Costa invece circa 20 milioni di euro Gianluca Scamacca, giocatore del Sassuolo la scorsa stagione in prestito al Genoa.