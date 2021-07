Nelle prossime settimane potrebbe diventare protagonista di una "telenovela" di calciomercato il brasiliano Kaio Jorge: ha diciannove anni, di mestiere fa il centravanti ed è di proprietà del Santos, ma ancora per poco. Il 31 dicembre il suo contratto scade e non verrà rinnovato: la volontà del giocatore sarebbe quella di non lasciare la squadra che lo ha cresciuto a parametro zero e quindi senza nessuna guadagno per il club. Così chi lo vuole deve parlare con la società brasiliana e aprire il portafogli, perché fino a dicembre i carioca sono ancora proprietari del cartellino.

L’interesse della Juventus per Kaio Jorge

In Italia le squadre interessate sarebbero Juventus e Milan. I bianconeri lo vorrebbero come giovane da far crescere alle spalle di Alvaro Morata, attaccante rimasto a Torino in prestito annuale dall'Atletico Madrid dopo la buona stagione dell'anno scorso. Le caratteristiche fra i due sono leggermente diverse, Kaio Jorge è meno "ariete" e più centravanti che si trova a suo agio nella profondità, un tipo alla Gabriel Jesus, obiettivo che la Vecchia Signora pare non potersi permettere visto che costa 50 milioni di euro.

La Juve quindi si sarebbe gettata sul giovane del Santos e avrebbe già pronta un’offerta da 5 o 6 milioni di euro, più o meno la metà rispetto alla richiesta del club brasiliano, che per il suo gioiellino chiederebbe 10 milioni di euro.

Il Milan è stato il primo a muoversi

L’offerta juventina sarebbe identica a quella del Milan, che sta seguendo Kaio Jorge ormai da settimane. Paolo Maldini è stato il primo a muoversi con convinzione e, fino a poche ore fa, sembrava essere in vantaggio nella corsa al giocatore. L’inserimento della squadra di Torino però avrebbe cambiato le carte in tavola, adesso infatti secondo gli ultimi rumors la Juventus avrebbe operato il sorpasso e sarebbe quindi la squadra più vicina al brasiliano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sembra invece tagliato fuori dalla corsa il Napoli, il cui interesse per il ragazzo brasiliano è un po' scemato nelle ultime settimane.

Nei rossoneri il diciannovenne carioca sarebbe chiuso non solo da Ibrahimovic ma anche dal neo acquisto Olivier Giroud che nei giorni scorsi ha firmato con i rossoneri e ha preso la maglia numero 9.

Nella corsa al gioiellino sudamericano fondamentale potrebbe essere la volontà del giocatore, che non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito. Ovviamente prima di poter concretizzare il trasferimento sia Juventus che Milan dovranno trovare l’accordo con il Santos perché le offerte sarebbero considerate ancora troppo basse. Insomma il sorpasso potrebbe non essere definitivo e la telenovela potrebbe essere solo all’inizio.