La Juventus nelle prossime settimane accoglierà gradualmente tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali in Coppa America e all'Europeo. Domenica 25 luglio è atteso Cristiano Ronaldo, poi toccherà a Rabiot, Kulusevski, ai sudamericani e infine ai nazionali italiani. Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini (in attesa del rinnovo contrattuale) e Federico Chiesa ritorneranno alla Continassa da campioni d'Europa. Tutti i bianconeri sono stati protagonisti nella massima competizione europea per nazioni, ma nella fase finale è stato decisivo soprattutto Federico Chiesa, che ha segnato due importanti gol contro l'Austria negli ottavi e contro la Spagna nelle semifinali.

Prestazioni che hanno attirato l'interesse di molte società, fra cui quello di Bayern Monaco, Manchester City e Chelsea. La società londinese avrebbe offerto 100 milioni per il cartellino del giocatore, la Juventus però lo ritiene incedibile. Proprio sulle offerte arrivate alla società bianconera per il nazionale italiano hanno parlato l'ex portiere e attuale commentatore televisivo Ferdinando Orsi e il giornalista sportivo Sandro Sabatini. Secondo quest'ultimo, "100 milioni di euro sono difficili da rifiutare per una società di calcio".

'Difficile rifiutare 100 milioni per un giocatore'

"In questo momento 100 milioni di euro non si rifiutano, ma stiamo parlando di Chiesa, il prossimo Ribery.

Questa è una somma importante in questo momento, non so quale squadra rifiuterebbe". Queste le parole di Ferdinando Orsi in riferimento all'offerta da 100 milioni di euro che sarebbe arrivata alla Juventus per Federico Chiesa. A sostegno delle parole del commentatore televisivo anche il giornalista sportivo Sandro Sabatini, che ha invece dichiarato: "100 milioni di euro di questi tempi non li rifiuta nessuno, però il giocatore che abbiamo visto all'Europeo è devastante, fa male da solo alle squadre avversarie".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus dalla prossima stagione ripartirà quindi da alcune certezze importanti, su tutti Matthijs de Ligt, Dejan Kulusevski, Federico Chiesa e Paulo Dybala. L'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun è atteso la prossima settimana a Torino per discutere il rinnovo contrattuale del giocatore. La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme.

Per quanto riguarda invece Cristiano Ronaldo, il portoghese rientrerà alla Continassa domenica 25 luglio dopo le vacanze post Europeo. Attualmente sembra probabile una sua permanenza alla Juventus anche la prossima stagione. Il giocatore ha un contratto fino a giugno 2022.