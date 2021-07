L'Inter continua a muoversi sul mercato per consegnare a mister Simone Inzaghi una squadra pronta per tentare un nuovo assalto al campionato italiano, intanto la società nerazzurra ha ceduto Dalbert in prestito al Cagliari.

Nel frattempo è notizia di queste ore che la società di non partecipare alla tournée estiva prevista negli Stati Uniti d'America, che si sarebbe dovuta svolgere nei prossimi giorni.

L'Inter non parteciperà alla Florida Cup

L’Inter non partirà domani, giovedì 22 luglio, per gli Stati Uniti d'America. La società milanese ha deciso di rinunciare alla tournée statunitense prevista da tempo, dove avrebbe anche dovuto prendere parte alla Florida Cup.

Le motivazioni sono state espresse in un comunicato stampa ufficiale del club: “FC Internazionale Milano comunica che non si recherà negli Usa per la Florida Cup in considerazione dei rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia, rischi che hanno già causato il ritiro dalla partecipazione da parte di Arsenal FC“.

Secondo quanto trapelato l'Inter non dovrebbe pagare nessuna penale anche perché gli organizzatori della Florida Cup avrebbero dovuto assicurare ai nerazzurri un avversario di livello internazionale per il primo match. La società meneghina potrebbe ora fissare delle nuove amichevoli per i prossimi giorni.

Calciomercato Inter: è ufficiale, Dalbert passa in prestito al Cagliari

Intanto nelle ultime ore è arrivato un altro annuncio ufficiale, stavolta di calciomercato. Il terzino brasiliano Dalbert, da tempo sul mercato, nella giornata di oggi ha firmato il contratto che lo lega al Cagliari. Il contratto prevede che l'esterno brasiliano classe 1993 si trasferisce al club rossoblù a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Il terzino, alcune settimane fa, era stato offerto anche al Trabzonspor, ma il giocatore aveva rifiutato la squadra turca in quanto voleva solo il Cagliari. Per Dalbert questa potrebbe essere l'occasione giusta per un rilancio e per provare a tornare a grandi livelli.

Nel frattempo le società di Inter e Cagliari dovrebbero continuare a trattare per Radja Nainggolan e per Nahitan Nandez.

Due operazioni che sarebbero comunque scisse l'una dall'altra. Molto probabilmente il belga ben presto si trasferirà a titolo definitivo nel club sardo, mentre per quanto riguarda l'uruguaiano il club rossoblù starebbe valutando l'offerta fatta nelle scorse ore dall'Inter.