L'Inter si sta muovendo molto sul mercato in questi giorni, soprattutto in uscita. I nerazzurri, infatti, sono vicini a definire la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus inclusi. Un sacrificio reso necessario dalla crisi finanziaria che ha colpito il club meneghino in questi mesi legata alla pandemia. Una volta ufficializzata la partenza del laterale marocchino i nerazzurri potranno concentrarsi sui rinforzi da regalare al nuovo tecnico, Simone Inzaghi. L'allenatore, intanto, sembra aver fatto la prima mossa bloccando la cessione, che sembrava scontata fino a qualche settimana fa, di Matìas Vecino.

Inzaghi avrebbe bloccato la cessione di Vecino

Uno dei giocatori che sembrava destinato a lasciare l'Inter questa estate è Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha vissuto un'annata travagliata, condizionata da un intervento al ginocchio che non gli ha permesso di tornare in campo prima di marzo. Inoltre, il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e per questo motivo sembrava scontata la sua partenza in questa sessione di Calciomercato, tanto è vero che il suo cartellino è stato inserito anche come contropartita tecnica in alcune ipotetiche operazioni.

L'arrivo sulla panchina interista di Simone Inzaghi al posto di Antonio Conte sembrerebbe aver cambiato i piani. Il nuovo allenatore nerazzurro, infatti, vorrebbe puntare su Matìas Vecino nella prossima stagione, alternandolo su quello che, almeno sulla carta sarà il centrocampo titolare: Barella, Brozovic e Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista uruguaiano ha caratteristiche che non hanno gli altri tre, cioè bravo negli inserimenti di testa e grande fisicità, che scomodano anche paragoni importanti come quello con Sergej Milinkovic-Savic, che Inzaghi ha valorizzato in maniera notevole alla Lazio.

La valutazione di Matìas Vecino

Come dimostrato dalla cessione imminente di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, l'Inter non considera nessuno incedibile e verranno prese in considerazioni proposte per tutti i giocatori e lo stesso vale per Matìas Vecino.

Sebbene Simone Inzaghi voglia puntare su di lui la prossima stagione, infatti, il club menghino è pronto a trattare la cessione del centrocampista uruguaiano qualora in sede dovesse arrivare una proposta vicina ai 10 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe anche di non realizzare una minusvalenza dopo averlo acquistato nell'estate del 2017 dalla Fiorentina per 25 milioni di euro.

In caso di permanenza, invece, la società e il giocatore molto probabilmente si siederanno al tavolo per discutere del rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2022.