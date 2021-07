La Lazio ha ritrovato Luis Alberto dopo che il centrocampista spagnolo non si era presentato per l'inizio del ritiro ad Auronzo di Cadore. Una decisione che avrebbe infastidito non solo la società ma anche il tecnico Maurizio Sarri. C'è già stato un confronto fra il giocatore e l'allenatore in cui lo spagnolo avrebbe chiesto scusa.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però lo spagnolo vorrebbe lasciare la Lazio. Fra le società interessate a Luis Alberto ci sarebbero Milan e Juventus. In questo momento però i rossoneri sarebbero in vantaggio sui bianconeri per l'acquisto del centrocampista.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Milan potrebbe offrire una somma cash più due giocatori da scegliere fra tre nomi che i rossoneri sarebbero disposti ad inserire nella trattativa. La valutazione di mercato di Luis Alberto è di circa 45-50 milioni di euro.

Possibile offerta del Milan per Luis Alberto

Il Milan potrebbe offrire una somma cash più due giocatori da scegliere fra Rafael Leao, Mattia Caldara e Samu Castillejo per l'acquisto di Luis Alberto. La società rossonera avrebbe individuato nel centrocampista della Lazio il rinforzo giusto per la trequarti, per trovare il sostituto di Hakan Calhanoglu, che si è trasferito a parametro zero a luglio nell'Inter.

Luis Alberto sarebbe un profilo gradito, anche perché conosce il calcio italiano e ha dimostrato di essere decisivo nella Lazio.

Non sarà semplice però trattare il suo acquisto.

Luis Alberto ha chiesto scusa alla Lazio per essersi presentato in ritardo al ritiro

Intanto Luis Alberto, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe chiesto scusa alla Lazio e ai compagni per essersi presentato in ritardo al ritiro estivo ad Auronzo Cadore.

Il centrocampista spagnolo vorrebbe fare una nuova esperienza professionale, ma il prezzo di mercato stabilito dalla società laziale non agevolerebbe una sua cessione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oltre al Milan ci sarebbe anche il Villarreal interessato allo spagnolo. Attualmente però sembra più probabile una sua permanenza alla Lazio. Fra l'altro la moglie di Luis Alberto è impegnata nel trasloco in una nuova casa, probabilmente a Roma. Questo confermerebbe che lo spagnolo sarà parte integrante della Lazio anche la prossima stagione.

Il Milan attende Giroud e Diaz

Intanto nei prossimi giorni dovrebbero arrivare due ufficialità importanti per il Milan.

La prima è quella di Oliver Giroud, che sarà molto importante già nell'immediato per la squadra rossonera. Ibrahimovic infatti dovrebbe essere pronto per inizio campionato dopo l'intervento al ginocchio, ma potrebbe non essere rischiato nelle prime due giornate. Si attende anche l'annuncio per l'acquisto di Brahim Diaz, che dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 25 milioni di euro.