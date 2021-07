La Juventus la prossima stagione ripartirà da alcune importanti certezze. De Ligt, Kulusevski e Chiesa dovrebbero essere infatti alcuni dei riferimenti della squadra di Massimiliano Allegri, per il presente e per il futuro. Il difensore è considerato da molti come il capitano del futuro della Juventus, mentre i due centrocampisti si sono confermati anche durante l'Europeo con le rispettive nazionali. Nelle ultime ore però dalla Spagna arrivano delle indiscrezioni di mercato che sicuramente non fanno piacere ai tanti tifosi della Juventus. Matthijs de Ligt potrebbe diventare un nuovo difensore del Manchester United dalla stagione 2022-2023.

La società inglese infatti non sarebbe soddisfatta del nazionale inglese Maguire e vorrebbe rinforzare in maniera decisa la difesa. Sarebbero pronti 90 milioni di euro per il difensore olandese e una ricca offerta contrattuale per il giocatore da 16 milioni a stagione.

De Ligt potrebbe trasferirsi al Manchester United a giugno 2022

Secondo la stampa spagnola il Manchester United dalla prossima estate potrebbe provare ad acquistare il difensore della Juventus Matthijs de Ligt. Sarebbe il centrale olandese il rinforzo individuato della società inglese per fare il definitivo salto di qualità dal punto di vista difensivo. I vari Maguire e Lindelof infatti non garantiscono affidabilità alla difesa inglese.

Di conseguenza si starebbe valutando un investimento pesante nel settore, che possa rappresentare un rinforzo importante per il presente e futuro. Fra l'altro secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester United nell'immediato potrebbe investire su un altro difensore centrale. Si tratta di Christian Romero, protagonista di una grande Coppa America con la nazionale argentina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Atalanta potrebbe cederlo per circa 45 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani, per i quali de Ligt sarà un punto di riferimento del presente e del futuro della difesa della Juventus. Sembra anche improbabile che la società bianconera possa cederlo per circa 90 milioni di euro, poco più di quanto è stato pagato nell'estate 2019.

Nelle ultime settimane si era parlato anche di un interesse concreto del Barcellona per de Ligt. Per la Juventus però sarebbe incedibile, inoltre in questo momento la società catalana ha problemi di bilancio che non gli permettono investimenti pesanti.

Se de Ligt è considerato incedibile, lo stesso non si può dire di Demiral. Il nazionale turco potrebbe essere ceduto durante il Calciomercato estivo per circa 35 milioni di euro.