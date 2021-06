Il Milan è impegnato a puntellare la rosa dopo aver raggiunto la qualificazione alla tanto desiderata Champions League che mancava da quasi un decennio. La dirigenza rossonera deve fare i conti con l'addio a parametro zero di Hakan Calhanoglu, il quale ha firmato un contratto con i rivali dell'Inter. Per sostituire il nazionale turco i rossoneri starebbero pensando di acquistare Luis Alberto, per il quale Claudio Lotito chiede però una cifra molto alta. Per abbassare le pretese il Milan potrebbe inserire il cartellino di Alessio Romagnoli, il cui contratto è in scadenza nel 2022.

Calciomercato Milan, possibile lo scambio tra Romagnoli e Luis Alberto

Il Milan sarebbe tra i club impegnati a monitorare la situazione del centrocampista della Lazio Luis Alberto. Non è un segreto che il Milan stia cercando un trequartista che possa diventare il suo nuovo numero 10 titolare, dopo che Hakan Calhanoglu ha deciso di snobbare l'offerta di un nuovo contratto per passare a parametro zero ai rivali cittadini dell'Inter. In tal senso, Milan, Juventus e Real Madrid stanno seguendo la situazione di Luis Alberto in quanto il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare la Lazio quest'estate. Per raggiungere i 60 milioni di euro richiesti dal presidente Claudio Lotito, il Milan potrebbe includere nella trattativa Alessio Romagnoli, un profilo che piace al club della Capitale.

A Romagnoli, tifoso della Lazio, un trasferimento in maglia biancoceleste probabilmente non dispiacerebbe. Però il suo ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione è comunque alto. Il suo contratto con la società rossonera, comunque, scade a giugno 2022 e il rinnovo oggi appare improbabile. La cessione può essere la soluzione maggiormente percorribile.

C'è da superare la concorrenza dei club citati precedentemente, perché il Real Madrid potrebbe inserire il cartellino di Dani Ceballos, mentre la Juventus quello di Arthur, anche se per quest'ultimo le cose sono un po' complicate. La scorsa stagione, il 28enne ha collezionato 9 gol e 2 assist in 34 presenze in Serie A dopo una stagione 2019-20 con 6 gol e 15 assist in 36 partite di campionato.

È un centrocampista offensivo tradizionale, ma può giocare un po' più in profondità se necessario. La valutazione del portale transfermarkt per il nazionale spagnolo è di 45 milioni di euro, dunque appare ragionevole che il Presidente laziale dovrà abbassare le proprie richieste al fine di consentire il buon andamento delle trattative. Il giocatore al Milan andrebbe ad occupare il vuoto lasciato da Calhanoglu, diventando un giocatore insostituibile negli schemi di Stefano Pioli.