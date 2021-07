Mario Balotelli è ufficialmente disoccupato. La squadra in cui il calciatore giocava, il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, non gli ha rinnovato il contratto e dunque si trova ora svincolato. Continuano così le disavventure calcistiche per il trentenne ex attaccante della Nazionale. Mario Balotelli era considerato uno degli astri nascenti del calcio, ma la sua parabola continua ad essere discendente e costellata da alti e bassi e delusioni, dato che è stato liquidato da una squadra di Serie B.

La delusione del calciatore Mario Balotelli dopo il mancato rinnovo del contratto con il Monza

Il contratto con il Monza è scaduto lo scorso 30 giugno 2021.

Dunque, Mario Balotelli sarebbe libero di andare a giocare in qualsiasi squadra. Il problema, però, è che, in questo momento, sul tavolo del suo agente Mino Raiola non sarebbero arrivate proposte. Ad annunciare la fine dei rapporti lavorativi del calciatore con il Monza è stato lo stesso amministratore delegato biancorosso Adriano Galliani che, all'apertura della sessione di Calciomercato ha annunciato: "Da ora Balotelli è libero e al momento non è previsto alcun rinnovo". Ha poi però anche aggiunto che il mercato è dinamico. Di fatto, però, la verità è che anche il Monza ha scaricato l'ex attaccante della Nazionale italiana. Sul suo profilo Instragram, Mario Balotelli ha espresso la sua delusione e il suo stato d'animo postando questa eloquente frase: "Amo quando le persone non mi capiscono, mi fa sentire diverso in un mondo in cui siamo tutti uguali."

Le parole dell' ex allenatore al Monza sull'attaccante

L'ex allenatore di Mario Balotelli, Christian Brocchi, ha espresso le sue considerazioni sul mancato rinnovo del contratto al calciatore.

Brocchi ha dichiarato che partendo dal presupposto che il talento di Mario Balotelli non è in discussione, ha avuto degli infortuni e delle difficoltà che hanno condizionato l'inizio della sua avventura. L'ex allenatore ha aggiunto che comunque Mario ha dato una grande mano alla squadra facendo sei goals.“È un ragazzo a cui voglio bene," ha detto Christian Brocchi, dichiarando poi che si conoscono da tanto tempo.

Christian ha detto che Mario è arrivato in una realtà nuova per lui, in Serie B, dove pensava di poter fare la differenza. Brocchi ha aggiunto che a Mario bastava un pallone per fare goal e questo è vero, ma in B c’è tanto agonismo. Come andrà a finire la carriera calcistica di Mario Balotelli? Troverà una squadra in cui ricominciare la sua avventura nel mondo del calcio? Non resta che aspettare l'evoluzione del calcio mercato per scoprirlo.