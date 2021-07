Il 4-2-3-1 di Pioli ha bisogno di forze fresche ed è per questo che Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino per il suo Milan Dusan Tadic, serbo in forza all’Ajax di cui è titolare inamovibile. Nato e cresciuto calcisticamente in patria nel Vojovodina, ha trovato la sua rampa di lancio in Olanda prima nel Groningen e poi nel Twente. Nel 2014 vola in Premier League nel Southampton ma quattro anni dopo non può resistere al richiamo dell’Ajax che lo acquista con un’offerta da 13 milioni di euro.

Ora il Milan sarebbe sulle sue tracce e vorrebbe approfittare di alcuni dettagli favorevoli al trasferimento.

Il primo è l’età, a 32 anni i lancieri, da sempre orientati verso i giovani, potrebbero anche pensare di cedere il proprio giocatore. Il secondo è il contratto in scadenza nel 2023 che potrebbe anche abbassare il prezzo del cartellino.

Tadic al Milan, nato per il 4-2-3-1 di Pioli

La trattativa è stata rivelata poche ore fa da alcune fonti italiane, ma sarebbe legata al mercato in uscita dei rossoneri. Prima di lanciarsi su Tadic, Maldini infatti dovrebbe cedere almeno una pedina tra Leao e Hauge, i due che al momento hanno più mercato e con cui si può provare a fare cassa. Soprattutto per il norvegese c’è la fila con Wolfsbrug e Eintracht che potrebbero anche pensare di spendere i 15 milioni richiesti dal Diavolo per il talentino scandinavo.

Solo con un addio quindi potrebbe arrivare Dusan Tadic che sarebbe una pedina importante per Pioli. Difficile pensare a lui come a una riserva visto che nell’Ajax è anche capitano e quindi oltre all’esperienza porterebbe nello spogliatoio molto carisma. Sul rettangolo verde il calciatore si è fatto notare in Champions League con i suoi dribbling e un'ottima tecnica individuale che gli permette di giocare esterno d’attacco sia a destra che a sinistra.

Nella squadra olandese Tadic è stato schierato anche da prima punta perché ha un buon feeling con gol e assist, in totale solo in Champions sono 8 le reti e 11 i passaggi decisivi in 24 gare. Un bottino di tutto rispetto che migliora ancora guardando a quello che ha fatto in Eredivise: 227 partite, 95 gol e 103 assist, praticamente con lui in campo si parte sempre dall’1-0.

Tadic e James Rodriguez: rivoluzione sulla trequarti

Le voci sul giocatore serbo arrivano il giorno dopo quelle su James Rodriguez. Secondo i media colombiani l’ex Real Madrid sarebbe vicino a trovare l’accordo per sbarcare a Milanello. Con lui Pioli avrebbe già trovato l’erede di Calhanoglu, mentre con Tadic, come abbiamo visto avrebbe un’alternativa di assoluto valore su tutto il fronte d'attacco che potrebbe anche prendere il posto dell’incostante Ante Rebic.

Sempre sulla linea dei trequartisti è in dirittura d’arrivo l’affare Brahim Diaz con il Real Madrid. Le parti sarebbero vicine al “sì” con un prestito annuale, diritto di riscatto rossonero a 22 milioni e contro riscatto delle merengues tra i 25 e i 27.