Dopo numerosi incontri tra le due parti, la Juventus non riesce ancora a chiudere il colpo Manuel Locatelli. Il Sassuolo continua a rimanere fermo sulle proprie richieste, rifiutando le proposte bianconere. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo meeting tra le società, con la Juventus che dovrà accelerare per chiudere la trattativa.

L’incontro di venerdì

Nella giornata di venerdì 30 luglio, c’è stato un nuovo meeting tra le società, che non ha però portato al tanto atteso accordo. La Juventus continua a non accontentare le richieste del Sassuolo, che si dimostra impassibile dinanzi alle proposte della società bianconera.

Carnevali continua a chiedere 40 milioni di euro per il centrocampista, senza lasciarsi condizionare dalla volontà del calciatore. La Juventus nell’ultimo incontro ha recapitato un’offerta da cinque milioni per il prestito più 20 per il riscatto e ulteriori sette milioni di bonus, una cifra lontana dalla richiesta della società neroverde. Dunque altra fumata grigia e altro rinvio per la chiusura dell’affare. Ma le due parti sarebbero in continuo contatto ed è già in programma un nuovo incontro a inizio settimana.

La date del nuovo incontro

Sassuolo e Juventus si sarebbero date appuntamento per lunedì 2 agosto, giornata in cui ci dovrebbe essere un nuovo incontro per provare a chiudere l’affare.

La Juventus sa bene che dovrà accelerare per portare a Torino Locatelli. Difatti Carnevali continua a metterla pressione, annunciando addirittura la chiusura del mercato neroverde alla fine della prossima settimana. In questo modo la società bianconera si ritrova con le spalle al muro, dovendo obbligatoriamente migliorare la proposta per il Sassuolo.

La sensazione è che lunedì sarà probabilmente la deadline per chiudere l’affare, poiché altrimenti si rischierebbe di andare troppo sulle lunghe. La Juventus ha fretta di trovare l’accordo, per non rischiare di farsi anticipare da altri top club europei come il Liverpool.

La posizione del calciatore

È ormai risaputa la volontà del calciatore, che vuole a tutti i costi approdare in bianconero.

Locatelli però appare sempre più impaziente e, nel caso in cui la trattativa andasse troppo sulle lunghe, potrebbe iniziare a considerare le alternative sul tavolo. Il Liverpool osserva insieme all’Arsenal, con Locatelli che fino ad oggi considererebbe però solo la Juventus.

Il passo indietro del Sassuolo

Nonostante la richiesta dei neroverdi sia sempre di 40 milioni di euro, il Sassuolo sembra disposto ad accettare delle formule alternative, come ad esempio il prestito biennale con obbligo di riscatto. Carnevali però continua a chiedere cinque milioni per il prestito e 35 milioni per il riscatto, una cifra che la Juventus non riesce ancora a soddisfare. Il tempo stringe e la società bianconera deve accelerare per potere regalare il tanto atteso centrocampista a Max Allegri.