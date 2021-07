In questo momento, Stefano Pioli è l'allenatore rossonero, confermato dopo aver conquistato l'accesso alla prossima Champions League. Parallelamente c'è anche un ex rossonero che sta facendo molto bene da allenatore, ovvero Andriy Shevchenko. A tal proposito, l'ex vice allenatore rossonero Mauro Tassotti e adesso vice allenatore dell'Ucraina, ha rivelato che Sheva avrebbe pensato di tornare al Milan nel prossimo futuro: "Allenare il Milan? Credo che Shevchenko un pensiero ce l'abbia fatto. Amerebbe un giorno, secondo me, tornare dove ha fatto così bene da calciatore".

Sheva-Milan: Tassotti racconta la presunta volontà dell'ucraino

Se ne è già parlato più volte, ma Mauro Tassotti lo ha ammesso: Andriy Shevchenko potrebbe davvero tornare al Milan. Certo, è un'idea per il futuro e non per il presente. Il 44enne è ovviamente una grande leggenda rossonera, ma attualmente guida la nazionale ucraina e ha raggiunto i quarti di finale agli Europei. A differenza di alcune precedenti scelte manageriali che hanno coinvolto ex giocatori, Shevchenko ha qualche successo che possa avvalorare per le sue doti da allenatore. Non è da escludere, quindi, che in futuro possa prendere la guida tecnica del Milan. In un'intervista a Sky Italia, l'ex vice allenatore rossonero Mauro Tassotti ha condiviso il suo pensiero sulla questione.

L'italiano è il vice allenatore della nazionale ucraina, quindi sa bene quali possano essere i desideri dell'ex giocatore rossonero: “Credo che Sheva ci pensi, amerebbe un giorno, secondo me, tornare dove ha fatto così bene da calciatore".

L'Ucraina di Shevchenko approda ai quarti di Euro 2020

Le qualità da allenatore di Andriy Shevchenko stanno venendo fuori prepotentemente in questo Europeo.

La sua Ucraina, infatti, ha sorpreso gli addetti ai lavori giocando partite di qualità. Nel turno ad eliminazione diretta è riuscita ad avere la meglio della più blasonata Svezia, regalando ai tifosi ucraini una gioia immensa. Nella prossima partita dovrà affrontare la favoritissima Inghilterra, ma aver raggiunto questo punto della competizione è già un grande traguardo per tutta la nazione ucraina.

Dopo la vittoria ottenuta contro la Svezia, Sheva si è lasciato andare ad un appello verso l'Italia, chiedendo agli italiani di tifare per l'Ucraina durante la prossima partita. Per concludere, poi, il ct ucraino ha parlato delle gioie con la sua Ucraina da giocatore o da allenatore: "È una cosa diversa, sono due approcci differenti. Non so se il risultato di questa sera sia il migliore della mia carriera con l'Ucraina. So solo che queste sono emozioni pazzesche da vivere".