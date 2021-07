Il Milan sta cercando di prepararsi al meglio per affrontare la prossima stagione, con la dirigenza rossonera impegnata a cercare rinforzi nella sessione di Calciomercato estiva. I rossoneri hanno dovuto fare i conti con l'addio di Hakan Calhanoglu, il quale ha lasciato vuota una casella molto importante nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. La dirigenza, dunque, sta cercando giocatori in grado di rinforzare quel reparto ed in tal senso potrebbero arrivare Julian Brandt e Josip Ilicic. Il ruolo ricoperto da entrambi i giocatori è molto simile e non sarebbe da escludere che il Milan possa giocare con un doppio trequartista ed una difesa a tre, che lascerebbe spazio alle poderose incursioni di Theo Hernadez sulla fascia destra.

Calciomercato Milan, possibile trattativa col Dortmund per Brandt

Secondo il giornalista Antonio Vitiello, sono arrivate poche conferme sull'interesse del Milan per Kvaratskhelia. Il giornalista Daniele Longo ha anche aggiunto che la squadra di scouting rossonera ha seguito il giocatore e i suoi progressi, proprio come tanti altri club. Tuttavia, al momento, non ci sarebbe un interesse concreto e non ci sono state trattative per portare il 20enne al Milan. Al contrario, dalle notizie emerse nelle ultime ore, sembrerebbe che il Milan stia lavorando per ingaggiare Julian Brandt dal Dortmund, come confermato da Antonio Vitiello. Il tedesco potrebbe colmare il vuoto dietro l'attaccante e sembra possibile una formula di prestito che sarebbe un grande vantaggio.

Poche conferme al momento per #Kvaratskhelia#Milan che sta lavorando invece per #Brandt — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) July 25, 2021

Il Milan avrebbe l'accordo per acquistare Josip Ilicic

Il Milan ha lavorato molto sul calciomercato, ma c'è ancora qualche altro acquisto in cantiere. Due posizioni devono essere riempite, come ad esempio il trequartista e l'esterno destro.

Un giocatore che può giocare in entrambe queste posizioni è Josip Ilicic, che è stato fortemente accostato ai rossoneri quest'estate. Il 33enne ha molta esperienza e conosce bene la Serie A, quindi potrebbe inserirsi subito in squadra. Secondo alcune fonti, che citano l'entourage del giocatore, Ilicic si unirà al Milan questa estate.

Firmerà un contratto da 2,5 milioni di euro all'anno e all'Atalanta saranno offerti quattro milioni di euro.

Milan, c'è l'idea di schierare una difesa a tre

Lo scorso anno la manovra rossonera è risultata essere prevedibile in alcune partite, con Stefano Pioli che diverse volte non è riuscito a cambiare le carte in tavola a partita in corso. In tal senso, la nuova idea dell'allenatore rossonero porterebbe ad una difesa a tre con un doppio trequartista, una soluzione che potrebbe apportare all'attacco rossonero quella giusta dose d'imprevedibilità in più.

L’importanza del trequartista, negli schemi di Pioli, è fondamentale e la stagione dello scorso anno lo ha certificato. In questo senso, quindi, l’opzione di raddoppiare il collante tra centrocampo e attacco potrebbe essere una scelta dell'allenatore rossonero. Per quanto riguarda la fase difensiva, invece, la difesa a tre sarebbe una scelta coraggiosa che potrebbe lasciare sia a Theo che Saelemaekers un compito da laterali a tutta fascia.