La Juventus ha ufficializzato il 30 giugno la nomina di Maurizio Arrivabene come nuovo amministratore delegato. È stato confermato anche l'aumento di capitale di 400 milioni di euro che servirà a sostenere i debiti accumulati negli ultimi due anni a causa della pandemia da coronavirus. Per il nuovo direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, ci sarà molto lavoro da fare non solo per quanto riguarda gli acquisti e le cessioni ma anche per risolvere alcune situazioni contrattuali importanti. Chiellini dovrebbe rinnovare per un altro anno mentre Cuadrado potrebbe prolungare il suo contratto nelle prossime settimane fino a giugno 2023.

Per quanto riguarda invece Paulo Dybala secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe stato un contatto fra Cherubini e l'argentino. La Juventus sarebbe pronta a iniziare la trattativa per prolungare l'intesa contrattuale con il giocatore.

Scade a giugno 2022 anche il contratto di Federico Bernardeschi. La Juventus però al momento non avrebbe intenzione di offrirgli il rinnovo di contratto. A dichiararlo il giornalista sportivo Luca Momblano.

Bernardeschi potrebbe lasciare a parametro zero la Juventus

"Dei giocatori in scadenza a giugno 2022, la Juventus, a differenza degli altri come Cuadrado che rinnoverà, vuole portare Bernardeschi a scadenza e lasciarlo andare a parametro zero". Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al futuro professionale del centrocampista, protagonista nella nazionale italiana di Roberto Mancini.

Il giornalista sportivo ha poi aggiunto: "Se neanche Massimiliano Allegri sarà in grado di rivalutarlo, sarà addio a parametro zero fra un anno". Il giornalista sportivo ha parlato anche del futuro professionale di Mattia De Sciglio, sottolineando come il terzino abbia chiesto di essere ceduto a titolo definitivo dalla Juventus. Probabile che possa partire per qualche milione di euro, la sua valutazione di mercato è di circa 7,5 milioni.

Dopo il prestito al Lione nella stagione 2020-2021 per il terzino potrebbe definirsi un trasferimento in Inghilterra. Fra le società interessate ci sarebbe l'Everton.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato dei giocatori prossimi alla scadenza del loro contratto. La Juventus però proverà anche ad alleggerire nell'immediato la rosa bianconera, magari cedendo quei giocatori che non sarebbero considerati importanti per il progetto sportivo.

I principali indiziati a lasciare la Juventus sono Merih Demiral, Aaron Ramsey e Arthur Melo. Il difensore ha mercato in Inghilterra mentre il centrocampista gallese potrebbe far ritorno all'Arsenal. Negli ultimi giorni si parla anche di un possibile trasferimento in prestito del brasiliano. Da valutare anche il futuro professionale di Cristiano Ronaldo. Probabile che nei prossimi giorni il giocatore deciderà se rimanere alla Juventus o se fare una nuova esperienza professionale.