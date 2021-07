Il Milan è uno dei club maggiormente attivi in questa sessione di calciomercato estivo. Per forza di cose, i rossoneri hanno dovuto prima sistemare tutte le situazioni in bilico, come i riscatti di Tomori e Tonali, oltre al rinnovo del prestito di Brahim Diaz.

Dopo aver provveduto a chiudere queste operazioni, è giunto il momento per la dirigenza rossonera di puntellare la rosa. A tal proposito i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero regalare a Pioli un giovane attaccante che possa crescere all'ombra di due giocatori esperti come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

La scelta sarebbe ricaduta su Kaio Jorge, sul quale il Milan ha una strategia diversa dalla Juventus, in quanto offrirebbe un indennizzo in denaro al Santos.

Un'altra operazione che potrebbe prendere piede è quella di uno scambio che coinvolgerebbe Rafael Leao e Julian Brandt, il quale andrebbe a riempire la casella lasciata vuota da Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Milan, i rossoneri provano a beffare la Juventus

Ci sarebbe un aggiornamento sulla situazione che circonda l'attaccante brasiliano Kaio Jorge, in quanto il Milan avrebbe fatto un'offerta di 5 milioni di euro al club di San Paolo per ingaggiare il giocatore nella finestra di mercato estiva in corso.

Anche la Juventus vorrebbe ingaggiare il 19enne, ma si sarebbe accordata con l'attaccante per averlo a parametro zero a gennaio concordando con lui i termini di un pre-contratto.

Il giocatore sembrerebbe interessare anche al Benfica, ma non ci sono dettagli su una possibile offerta dei portoghesi.

Dato che precedenti indiscrezioni suggerivano un'offerta di circa 2-3 milioni di euro da parte del Milan, sembra che Paolo Maldini e Ricky Massara abbiano fatto un altro passo avanti per cercare di battere la concorrenza.

Milan, Leao potrebbe finire al Borussia Dortmund

Il Milan potrebbe proporre un intrigante scambio al Borussia Dortmund tra Rafael Leao e Julian Brandt, obiettivo anche della Lazio. Secondo quanto riportato da diverse fonti, i rossoneri starebbero valutando uno scambio più o meno alla pari, dal momento che entrambi sono valutati intorno ai 25 milioni di euro.

Leao è stato accostato a club della Premier League, come il Wolverhampton e rimane sul mercato qualora dovesse arrivare la giusta offerta. Quanto a Brandt, è un trequartista che può giocare anche sulla fascia se necessario. È passato al Borussia Dortmund nel 2019 dal Bayer Leverkusen per 25 milioni di euro ed è un nazionale tedesco con tre gol in 35 presenze realizzati nella nazionale maggiore. Brandt è stato anche accostato alla Lazio quest'estate, ma forse potrebbe essere più adatto al 4-2-3-1 di Stefano Pioli.