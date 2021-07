Il nuovo Napoli di mister Luciano Spalletti continua a guardarsi attorno sul Calciomercato per rimpinguare la rosa in vista della prossima stagione. In particolare il club partenopeo vorrebbe un rinforzo sulla corsia mancina difensiva e a centrocampo.

Inoltre il Napoli potrebbe anche effettuare alcune cessioni, per sfoltire la rosa e per incassare nuovi fondi utili per il mercato.

Il Napoli sulla fascia vorrebbe Emerson

La società azzurra avrebbe avviato i contatti con il terzino sinistro del Chelsea e della nazionale italiana Emerson Palmieri: il giocatore, fresco campione d'Europa con gli azzurri di Mancini, gradirebbe fortemente un ritorno in Italia, dopo una stagione a Londra in cui ha trovato poco spazio, pur vincendo la Champions League.

L'alternativa per il ruolo di terzino sinistro per i partenopei sembra poter essere Mathias Olivera del Getafe, uruguaiano classe '98.

A centrocampo occhi puntati su Zakaria

A centrocampo gli occhi sarebbero puntati su Denis Lemi Zakaria, svizzero che milita nel campionato tedesco con il Borussia M'gladbach. Può giocare come mediano o come regista: è considerato particolarmente abile nel pressing e nel recuperare il pallone.

Il giocatore classe '96 è cresciuto nel Servette, per poi passare allo Young Boys, dove in due stagioni totalizza 67 presenze, 2 gol e 4 assist. Nel mercato estivo del 2017 si trasferisce dai tedeschi del Borussia M'gladbach, dove in quattro stagioni mette insieme 109 presenze con 4 gol.

In nazionale ha esordito nel maggio del 2016, collezionando con la maglia Svizzera 34 presenze e tre gol, partecipando anche agli ultimi Europei.

Le possibili operazioni in uscita

Intanto in uscita a centrocampo ci potrebbe essere uno fra Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Il centrocampista spagnolo sarebbe intenzionato a salutare la città partenopea e la Serie A, mentre il polacco potrebbe partire solo in caso di offerte elevate.

Potrebbe partire anche un terzino tra Mario Rui e Ghoulam, con il primo che da tempo è nel mirino di squadre turche come Galatasaray e Fenerbahce, le quali sarebbero disposte a spendere cinque milioni di euro, mentre il Napoli ne chiede almeno otto. Per quanto riguarda l'algerino Ghoulam, reduce fa vari infortuni nel corso delle ultime stagioni, la società partenopea e il mister starebbero ancora valutando cosa fare, ma potrebbe partire a fronte di eventuali offerte importanti.