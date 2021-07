Il Milan continua a stupire in questo calciomercato e la dirigenza rossonera sembra non volersi fermare con gli acquisti. In mattinata, infatti, Oliver Giroud svolgerà le visite mediche e diventerà ufficialmente un giocatore del Milan. La squadra rossonera si è assicurata un attaccante di sicuro affidamento che consentirà al tecnico Stefano Pioli di poter finalmente sfruttare due punte di ruolo come il francese e Zlatan Ibrahimovic. Il modulo a due punte potrebbe essere la chiave per sbloccare delle partite complicate e per dare imprevedibilità all'attacco rossonero, che nella scorsa stagione in alcune partite è stato un po' prevedibile.

Ibra-Giroud: Pioli vuole farli giocare anche in coppia

L'attaccante francese firmerà nella giornata del 16 luglio un contratto con il Milan (biennale a 3,5 milioni di euro con opzione di rinnovo per un altro anno) e l'allenatore Stefano Pioli sembra già entusiasta del suo arrivo. Giroud sarebbe dovuto arrivare già qualche settimana fa, ma la trattativa con il Chelsea è stata più difficile del previsto, poiché il club inglese ha previsto il pagamento di un indennizzo da parte del club di Via Turati. I rossoneri erano alla ricerca di un profilo esperto che potesse cambiare volto alle partite del Milan anche a gara in corso, oltre a dare la giusta esperienza ad una squadra che come lo scorso anno si presenterà con molti giovani ai nastri di partenza.

Toccherà a lui, insieme a Ibrahimovic e a Kjaer, trascinare il Diavolo nella prossima stagione nella quale ci sarà il ritorno in Champions League dopo diversi anni. Il transalpino è stato acquistato principalmente come vice Ibra, ma nei piani del tecnico Stefano Pioli c'è l'idea di farli giocare insieme cambiando il modulo rossonero.

Entrambi i fuoriclasse hanno già dato prova durante il corso delle loro carriere di poter giocare in coppia e questo darà sicuramente quel tocco di imprevedibilità in più che a volte è mancato nella scorsa stagione.

Il Milan può finalmente riabbracciare Brahim Diaz

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, così come diverse altre fonti credibili, il nuovo accordo per il ritorno di Brahim Diaz in rossonero è un prestito biennale che costerà al Milan tre milioni di euro.

C'è anche una clausola di riscatto, che il Milan può esercitare per 22 milioni di euro. Poi, come previsto, il Real Madrid avrà una clausola di riscatto qualora i rossoneri decidessero di tenere Diaz dopo la scadenza del prestito. Tale riscatto ha un valore di 27 milioni di euro e, quindi, il Milan potrebbe guadagnare due milioni di euro se non dovesse riuscire a mantenere il giocatore. Diaz dovrebbe arrivare a Milano entro sabato per completare il suo ritorno al club. Resta da vedere se prenderà il numero 10, che è vacante ora che Hakan Calhanoglu se n'è andato.