Un mercato in entrata che potrebbe concludersi con l'arrivo di un attaccante ma che in uscita potrebbe regalare ancora sorprese. Il Crotone prosegue le trattative di mercato con la necessità di sfoltire la rosa e provare a portare a segno almeno un colpo finale. In entrata il nome per l'attacco sarebbe quello di Andrea Favilli del Genoa con Martin Satriano dell'Inter più difficile da raggiungere. In uscita gli squali hanno ufficializzato il prestito del centrocampista Giovanni Bruzzaniti alla Pro Vercelli e potrebbero mandare a giocare in Serie C anche l'attaccante Giuseppe Borello.

Il Pescara su Borello

Un calciatore che si è messo in mostra in questo avvio di stagione è l'ex Primavera del Crotone, Giuseppe Borello. L'attaccante, rientrato per fine prestito dal Cesena, ha preso parte a due delle prime tre gare ufficiali degli squali, fornendo anche un assist ai compagni nella sfida contro il Cittadella conclusasi col 4-2 per i granata. A interessarsi al giocatore sarebbe il Pescara del presidente Daniele Sebastiani che però dovrà prima cedere Cristian Galano per liberare spazio nella rosa. La punta in questo momento godrebbe della fiducia del tecnico crotonese Francesco Modesto e una sua partenza, in prestito, non sarebbe così scontata.

Crotone, Bruzzaniti in prestito

A salutare Crotone dopo la fase di preparazione estiva è stato, nelle scorse ore, il giovane centrocampista Giovanni Bruzzaniti.

Il calciatore è stato ceduto ufficialmente in prestito fino al termine della stagione alla Pro Vercelli. Ad annunciare il buon esito dell'operazione è stato lo stesso club militante nella terza serie. Un calciatore che in estate ha preso parte al ritiro estivo del Crotone svolto nella Sila crotonese, facendo parte anche del gruppo squadra nelle prime uscite della stagione.

Le altre trattative del Crotone

Nelle ultime ore di mercato a trovare una nuova squadra potrebbero essere altri calciatori in forza al Crotone ma attualmente fuori rosa. Con le valigie pronte ci sarebbero l'esterno Andrea Rispoli, il difensore Luca Marrone e il centrocampista Luis Rojas. Per l'ex calciatore di Palermo e Lecce si potrebbe profilare un trasferimento allo Spezia, squadra che già lo scorso gennaio l'avrebbe richiesto ai calabresi.

Per Luca Marrone si attenderebbe il via libera per il passaggio a titolo definitivo al Monza, in cadetteria. Per Luis Rojas bisognerà invece valutare le richieste. Il calciatore nei giorni scorsi era stato accostato al Bologna senza che però si venisse a creare una vera e propria trattativa. In uscita, infine, potrebbero giungere novità sul trasferimento di Junior Messias al Torino con un nuovo incontro tra le parti che potrebbe svolgersi nelle prossime ore.