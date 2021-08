La Juventus contro l'Empoli ha messo in evidenza diverse problematiche dal punto di vista del gioco.

Secondo gran parte degli addetti i lavori manca un giocatore abile nell'impostazione di gioco e che possa incrementare il livello qualitativo del centrocampo. Si parla di un possibile arrivo di Pjanic dal Barcellona in prestito. Piacciono anche Axel Witsel del Borussia Dortmund e Aurelien Tchouameni del Monaco.

Nelle ultime ore però la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un altro centrocampista. Si tratta di Saul Niguez dell'Atletico Madrid, valutato circa 50 milioni di euro dalla società spagnola.

A parlare di questo possibile acquisto da parte della Juventus è stato il giornalista sportivo Marcello Chirico, il quale sul suo account ufficiale di Twitter ha scritto: "Tentativo Juventus per Saul, centrocampista dell'Atletico Madrid valutato circa 50 milioni di euro. Chiesto il prestito oneroso con diritto di riscatto". Tanti i commenti dei follower al tweet di Marcello Chirico.

I commenti degli utenti al tweet di Chirico

"Saul e Icardi sarebbero acquisti clamorosi". Un utente ha così commentato il post di Chirico riguardante il possibile arrivo di Saul dell'Atletico Madrid alla Juventus.

Un altro follower del giornalista sportivo ha scritto: "Nella lista Champions non c'è più posto, lo volete capire, già probabile stiano fuori Kaio e Arthur!!

Al massimo arriva uno, e probabilmente sarà Pjanic".

Un altro utente un po' polemico con Chirico ha aggiunto: "Con quali soldi verrebbe pagato Saul? Con quelli del Monopoli?". Non è mancata la risposta del giornalista, che ha così risposto: "Con i soldi tuoi".

Il giornalista in un successivo tweet ha spiegato che se non si sa nulla sulle vicende Calciomercato sarebbe preferibile non commentare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli altri tweet di Chirico sul calciomercato della Juventus

Il giornalista sportivo Marcello Chirico nelle ultime ore ha parlato anche di altre possibili trattative di mercato riguardanti la Juventus. Ha infatti dichiarato: "Sempre più probabile il Pjanic Back, il Barcellona disposto a darlo in prestito secco".

In un altro tweet ha scritto: "Juventus in attesa di una risposta dal Paris Saint Germain sulla proposta per Icardi: prestito oneroso a 10mln per il primo biennio, riscatto obbligatorio il terzo anno a 25/30.

Trattativa di mercato simile a quella per Morata".

La Juventus quindi starebbe lavorando su diversi profili in questo ultime ore di mercato. Le possibilità di un arrivo di Icardi sarebbero più concrete anche perché Mbappé dovrebbe rimanere al Paris Saint Germain: in tal caso ci sarebbe molta abbondanza nel settore avanzato dei parigini e ciò potrebbe portarlo a trasferirsi nella società bianconera.