La Juventus potrebbe regalarsi altri due acquisti dopo Kean in queste ultime ore di Calciomercato. La sconfitta contro l'Empoli nella seconda giornata di campionato ha messo in evidenza non solo le difficoltà nell'impostazione di gioco, ma anche nella finalizzazione. L'addio di Cristiano Ronaldo infatti potrebbe portare la società bianconera ad acquistare una punta di qualità.

A tal riguardo si parla di un interesse della Juventus per Mauro Icardi. Un acquisto che potrebbe concretizzarsi proprio nelle ultime ore di mercato, soprattutto se dovesse essere confermata la permanenza di Mbappé al Paris Saint Germain.

Con l'arrivo di Messi nella società francese c'è molta abbondanza nel settore avanzato, per questo l'addio di Icardi non è così remoto.

A parlare di questa possibile trattativa di mercato fra Paris Saint Germain e Juventus per l'argentino è stato il giornalista sportivo Paolo Paganini. Tramite il proprio account ufficiale di Twitter ha infatti dichiarato che la società bianconera sta facendo un tentativo per acquistare Icardi: a volere il ritorno in Italia della punta sarebbe anche la sua moglie e procuratrice Wanda Icardi.

Paolo Paganini sui possibili arrivi di Icardi e Pjanic

"Mi confermano che la Juventus sta facendo un nuovo tentativo per Icardi visto che la moglie spinge per tornare in Italia.

Pjanic continua a proporsi ma il nodo è l’ingaggio e il fatto che ne deve uscire uno a centrocampo". Questo è il post di Paganini in riferimento al mercato che starebbe portando avanti la società bianconera in queste ultime ore del calciomercato estivo.

Secondo il giornalista sportivo Icardi potrebbe dunque essere l'acquisto principale per il settore avanzato che dovrebbe andare a garantire miglioramenti dal punto di vista realizzativo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'addio di Cristiano Ronaldo potrebbe essere quindi in parte attutito dall'eventuale acquisto di Icardi. Secondo Paganini potrebbe arrivare anche un centrocampista di qualità: in particolare si parla di Miralem Pjanic, ma il nodo è l’ingaggio e l'abbondanza bianconera centrocampo.

Il centrocampista del Barcellona guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione: potrebbe anche accontentarsi di un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione, somma che sarebbe comunque pesante per il monte ingaggi bianconero.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare alcune cessioni in prestito in queste ultime ore di mercato. Definita la cessione in prestito di Ranocchia al Vicenza, a breve potrebbe toccare anche a Dragusin e a Pellegrini lasciare in prestito la società bianconera. Il difensore dovrebbe trasferirsi al Cagliari, mentre il terzino potrebbe andare alla Sampdoria o al West Ham.