Questo è un fine settimana sia di calcio giocato che di trattative di mercato quello della dirigenza del Crotone. La società calabrese è chiamata a sfoltire una rosa che attualmente ha diversi elementi in esubero.

A salutare la Calabria, salvo imprevisti, dovrebbe essere l'attaccante Junior Messias. Per il calciatore brasiliano la pista più percorribile sarebbe quella che porta al Torino con l'offerta del club piemontese che però sarebbe ancora distante dalla richiesta del Crotone: gli squali, oltre a un conguaglio economico, avrebbero richiesto anche il cartellino del difensore Koffi Levy Djidji.

Crotone, possibile ritorno per Djidji

Dopo una stagione in prestito vissuta in Calabra in un'annata difficile per il club, il difensore Koffy Levy Djidji potrebbe rappresentare l'ago della bilancia nella trattativa tra il Crotone e il Torino per la cessione del cartellino di Junior Messias.

Il club calabrese avrebbe valutato il suo attaccante circa 10 milioni di euro e avrebbe richiesto, tra l'altro, la cessione del cartellino del difensore per dare il via libera al trasferimento. Il Torino dal canto suo avrebbe offerto non più di 8 milioni di euro, provando invece a inserire nella trattativa il cartellino del centrocampista Jacopo Segre, che però non sembrerebbe interessare agli squali.

Nei giorni scorsi le parti si sono già incontrate a Milano, un nuovo incontro potrebbe svolgersi nelle prossime ore per cercare di trovare un accordo.

Messias, le altre squadre interessate

A sondare il terreno col Crotone per Messias sono stati nei giorni scorsi altri club di massima serie. Tra questi ci sarebbero il Napoli e il Milan, oltre al Sassuolo e alla Fiorentina che sarebbero più defilati.

Il nodo per tutte rimarrebbe il costo del cartellino che ad oggi sarebbe considerato eccessivo da queste società.

Nelle scorse settimane alcuni contatti sarebbero stati avviati anche con il Monza in Serie B, senza però giungere a una vera trattativa tra le parti.

Quello che pare certo è che la cessione di Junior Messias dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo e non invece in prestito.

Crotone, le altre operazioni

L'attenzione del Crotone nelle ultime ore di mercato sarà rivolta sicuramente al reparto offensivo.

Con la possibile partenza di Junior Messias e il probabile addio di Emmanuel Rivière, attualmente fuori dalla rosa degli squali, in Calabria potrebbero giungere rinforzi. Il nome accostato agli squali è quello dell'attaccante Martin Satriano dell'Inter per il quale ci sarebbe l'interesse anche del Cagliari. Il club campione d'Italia non sarebbe al momento disposto a privarsene, se non in caso di arrivo di un altro elemento per il reparto avanzato.

Per il Crotone è ormai sfumata la pista che porta a Roberto Insigne del Benevento, mentre continua a ripresentarsi anche in questa finestra di contrattazioni la suggestione Diego Falcinelli: l'attaccante del Bologna è in cerca di una nuova squadra.