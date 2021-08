È tempo di cessioni in casa Crotone. La dirigenza rossoblù starebbe provando a soddisfare le richieste dell'attaccante Nwankwo Simy, permettendone la permanenza in Serie A con destinazione Salernitana. Dopo cinque anni vissuti nella squadra calabrese, il calciatore nigeriano sarebbe ad un passo dall'addio. Al suo posto potrebbe esserci un ritorno, quello dell'attaccante Milan Djuric che già in passato ha vestito i colori della formazione crotonese.

In entrata occhi puntati anche su Mirko Maric del Monza e Sebastien Musiolik del Rakow.

Crotone, possibile ritorno di Djuric

Per concludere l'operazione Nwankwo Simy con il Crotone, la Salernitana sarebbe disposta ad inserire anche il cartellino di Milan Djuric. Il club granata avrebbe superato la concorrenza di Maiorca, Fiorentina e Udinese, andando a mettere sul piatto circa 6 milioni di euro. I calabresi però avrebbero richiesto 7,5 milioni di euro. Per ovviare a questa richiesta, il club campano potrebbe decidere di privarsi di Djuric, in scadenza di contratto nel giugno del 2022.

Il centravanti bosniaco potrebbe così intraprendere la sua seconda avventura in Calabria, dopo aver militato con gli squali per una stagione e mezza dal gennaio del 2011 al giugno del 2012, realizzando tra l'altro uno dei gol più belli del Crotone degli ultimi anni, in rovesciata, contro l'Empoli all'Ezio Scida.

Un rinforzo per l'attacco del Crotone

Con la partenza di Nwankwo Simy, il nome per la successione non sarebbe solamente quello di Milan Djuric. Gli squali starebbero infatti osservando altri profili come Sebastian Musiolik del Rakow, per il quale sarebbe già stata avviata una trattativa.

Un nome nuovo sarebbe quello di Mirko Maric del Monza, con l'operazione che potrebbe concretizzarsi con uno scambio di cartellini che porterebbe la punta in Calabria e il difensore Luca Marrone in biancorosso.

Una suggestione di mercato arriverebbe invece da Bologna, dove si parla di un probabile quanto difficile ritorno di Diego Falcinelli in Calabria, ma sull'attaccante umbro ci sarebbe la concorrenza di Brescia e Reggina.

Le altre trattative del Crotone

In difesa, la partenza di Luca Marrone potrebbe essere colmata con l'arrivo di Vasile Mogos dal Chievo Verona.

A centrocampo si attenderebbero offerte per Jacopo Petriccione, ma nel frattempo i calabresi si starebbero cautelando con l'arrivo di Birkir Bjarnason, svincolato dopo due annate al Brescia.

In porta sarebbe ormai vicino Nikita Contini, anche in seguito alla mancata cessione in prestito da parte della Sampdoria di Wladimiro Falcone. Sarebbe infine scemato l'interesse del Bologna per l'esterno Luis Rojas che dovrebbe rimanere ancora in rossoblù.