Pochi giorni separano il Crotone dal debutto ufficiale della stagione 2021-2022. Gli squali scenderanno in campo il 16 agosto all'Ezio Scida contro il Brescia nel turno dei Trentaduesimi di Coppa Italia. La squadra calabrese arriverà però a questo match con diverse incognite legate al mercato estivo. Il Crotone potrebbe cedere nelle prossime ore Nwankwo Simy alla Salernitana, in entrata sarebbe ormai imminente l'arrivo dell'estremo difensore Nikita Contini. Il profilo che potrebbe interessare è quello del centrocampista Gianluca Gaetano.

Crotone, ritorno di fiamma per Gaetano

Sfumato l'arrivo di Birkir Bjarnason, passato ufficialmente al club turco dell'Adana Demirspor, il Crotone sarebbe ritornato a seguire Gianluca Gaetano del Napoli. Il calciatore, nell'ultima stagione in prestito alla Cremonese, ha collezionato con i grigiorossi 34 presenze andando a segno con 5 reti. Già nelle precedenti finestre di mercato, Gianluca Gaetano era stato accostato agli squali senza però che la trattativa evolvesse in un vero e proprio accordo tra le parti. Questa volta, il Direttore Sportivo Beppe Ursino potrebbe affondare il colpo andando a regalare al tecnico Francesco Modesto un calciatore di categoria e, soprattutto, di qualità.

Simy verso la Salernitana

Sembrerebbe ormai tutto fatto per il passaggio di Nwankwo Simy alla Salernitana. Le due società avrebbero raggiunto un accordo di massima per una cifra di 6 milioni di euro con annessi bonus. Non dovrebbe essere inserito il cartellino dell'attaccante Milan Juric, ma i rossoblù potrebbero contare sull'incasso del 10% della futura vendita della punta nigeriana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A mancare ora sarebbe solamente il via libera da parte dello stesso calciatore che arriverebbe in Campania per proseguire la sua carriera in Serie A. Dopo cinque stagioni si dovrebbe concludere, quindi, l'esperienza di Nwankwo Simy in Calabria.

Crotone, le altre operazioni

Tra i pali, il Crotone sarebbe ormai ad un passo dall'acquisizione in prestito dal Napoli del portiere Nikita Contini.

Abbandonata la pista Wladimiro Falcone dalla Sampdoria, gli squali potranno contare su un nuovo portiere che prenderà il posto dopo sette stagioni di Alex Cordaz, passato all'Inter. Nelle ultime ore, i rossoblù hanno ripreso a sfoltire la rosa cedendo due giovani in prestito. Si tratta dell'attaccante Nicola Nanni e del difensore Sergio Yakubiv, entrambi passati in prestito alla Lucchese in Serie C. Non si registrerebbero novità sulla cessione di Luca Marrone al Monza con il difensore che avrebbe espresso nei giorni scorsi alla dirigenza la sua volontà di proseguire la carriera in un'altra piazza.