La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili per il centrocampo. Nelle prossime ore è atteso l'incontro decisivo fra il Sassuolo e la società bianconera alla Continassa in cui si potrebbe definire il trasferimento di Locatelli in bianconero. Probabile che arrivi l'intesa fra le parti anche perché il centrocampista sarebbe considerato il preferito per il centrocampo. Potrebbe inoltre arrivare Miralem Pjanic qualora dovesse essere ceduto Aaron Ramsey. La Juventus lavora anche per la prossima stagione ed avrebbe già individuato il giocatore che potrebbe incrementare il livello qualitativo della mediana bianconera.

Si tratta di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022. Attualmente non ci sono i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con la società inglese. Per quesrto potrebbe essere uno dei pezzi pregiati a parametro zero la prossima stagione. Fra le società interessate al francese ci sarebbe anche la Juventus, società in cui Pogba è cresciuto dal punto di vista professionale ed umano.

Pogba potrebbe lasciare a parametro zero il Manchester United

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus la prossima stagione potrebbe ingaggiare a parametro zero Paul Pogba. Il centrocampista francese infatti è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022.

Si era parlato di un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain già durante questo calciomercato estivo. L'arrivo di Messi nella società francese non agevola tale trattativa di mercato. Per questo è probabile che Pogba rimanga in Inghilterra anche nella stagione 2021-2022. La Juventus potrebbe garantire un importante ingaggio al centrocampista francese anche perché a giugno 2022 Cristiano Ronaldo dovrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera.

Il portoghese infatti non dovrebbe prolungare il suo contratto con la Juventus ed andrebbe così ad alleggerire il monte ingaggi di circa 30 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un difensore durante questo calciomercato estivo. Molto dipenderà dall'eventuale conferma o meno di Daniele Rugani.

Se infatti il centrale dovesse essere ceduto alla Lazio, sarà necessario un nuovo difensore che vada ad integrare i vari Leonardo Bonucci, Matthis De Ligt e Giorgio Chiellini. Interesserebbe German Pezzella, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. L'argentino potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 2 milioni di euro netti a stagione.