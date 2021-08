Settimana ricca di trattative per il Crotone che potrebbe annunciare nelle prossime ore alcune ufficialità sia per quanto concerne le cessioni che per eventuali arrivi. Prosegue, infatti, la trattativa con la Salernitana per la cessione dell'attaccante Nwankwo Simy che sembrerebbe ormai ben avviata. In entrata sarebbe sfumata la possibilità di arrivare al centrocampista Birkir Bjarnason, ex Brescia. Il nome nuovo potrebbe essere quello di Fabrizio Caligara dal Cagliari.

Crotone, un tassello a centrocampo

Dopo avere portato a segno diversi acquisti in difesa, il Crotone starebbe provando a regalare qualche rinforzo a centrocampo al tecnico Francesco Modesto.

Sembrava ormai fatto l'arrivo dello svincolato Birkir Bjarnason ma nelle ultime ore il calciatore, che era già arrivato in città, avrebbe declinato l'offerta dei calabresi. In queste ore gli squali avrebbero indirizzato la loro attenzione nei confronti di Fabrizio Caligara del Cagliari. Il calciatore dei sardi, nella seconda parte della passata stagione, ha vestito la maglia dell'Ascoli in cadetteria con la formula del prestito, collezionando 15 presenze. Ora potrebbe paventarsi la possibilità di proseguire il suo cammino nel torneo cadetto, questa volta in Calabria con la maglia del Crotone.

Crotone, Simy vicino alla Salernitana

Una vera e propria trattativa lunga ed estenuante quella condotta dal Crotone per la cessione di Nwankwo Simy.

L'addio dopo cinque stagioni dell'attaccante nigeriano potrebbe regalare al club rossoblù la plusvalenza più elevata della storia del club. Ad acquistare la punta potrebbe essere, nelle prossime ore, la Salernitana che avrebbe messo sul piatto 6 milioni di euro con relativi bonus. Non dovrebbe rientrare nella trattativa la cessione dell'attaccante Milan Djuric al Crotone, ipotesi emersa nei giorni scorsi ma che non avrebbe trovato riscontri concreti.

Le altre operazioni

Potrebbero essere ore calde per il Crotone anche per l'arrivo del giovane difensore Gabriele Ferrarini dalla Fiorentina. Il giocatore, rientrato dal prestito al Venezia, sarebbe fortemente corteggiato dagli squali. In difesa sarebbe imminente il passaggio di Luca Marrone al Monza, con i crotonesi che potrebbero ricevere come contropartita il cartellino dell'attaccante Mirko Maric.

In attacco un nome difficile da raggiungere sarebbe quello del giovane Ruben Providence della Roma per il quale ci sarebbe anche l'interessamento del Circle Bruges. Fase di stallo infine nella trattativa con il Rakow per l'arrivo a Crotone dell'attaccante Sebastian Musiolik. Nulla da fare invece per Gennaro Acampora, centrocampista, passato al Benevento.