La Juventus, dopo la sconfitta in casa contro l'Empoli, è pronta a mettere a segno un'operazione di mercato in entrate. Si sarebbe infatti conclusa positivamente la trattativa per il ritorno di Moise Kean a Torino, l'attaccante arriverà in prestito con diritto di riscatto dall'Everton.

Il primo colpo per il dopo Ronaldo si chiama Moise Kean, l'azzurro arriverà in prestito

Dopo l'addio (a cinque giorni dalla chiusura del mercato) di Cristiano Ronaldo, la Juventus doveva cercare un nuovo attaccante e ha puntato su un profilo giovane di prospettiva.

Massimiliano Allegri ha individuato in Moise Kean l'attaccante ideale per formare il tridente con Dybala e Morata.

Il giocatore classe 2000 sarà a Torino già nella giornata di questa domenica, per effettuare le visite mediche e poi mettere la firma sul contratto. Kean arriva in prestito biennale con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in base a determinati parametri: l'affare supera i 20 milioni di euro

Con l'arrivo dell'azzurro, Allegri avrà più scelte a disposizione: la sua velocità di Kean sarà un arma da sfruttare, magari durante i secondi tempi di alcune partite, quando le difese avversarie sono stanche.

La probabile formazione della Juve con Kean

In attacco il punto fermo della nuova Juve di Allegri sarà Paulo Dybala: toccherà a lui caricarsi la Juventus sulle spalle diventando il fulcro del gioco offensivo.

A centrocampo invece sarà a Locatelli prendere in mano la regia, il quale sarà affiancato da Rabiot, con Bentancur e Ramsey pronti a subentrare. In attacco oltre a Dybala e Chiesa, si alterneranno i vari Kean, Kulusevski e Bernardeschi, mentre Morata sarà il centravanti.

La formazione tipo potrebbe essere la seguente: Sczcesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Bentancur, Chiesa, Kean, Dybala, Morata.

La Juve perde in casa con l'Empoli

Intanto, nella seconda giornata di campionato, la Juventus ha perso 1-0 in casa contro l'Empoli, segnale preoccupante in vista del prosieguo della stagione. La squadra nel finale del match è stata sommersa dai fischi da parte dei tifosi che non hanno gradito la prestazione nel complesso e la sconfitta inattesa, peraltro fra le mura amiche e contro una neopromossa.

Adesso c'è la sosta per le nazionali: un'occasione per riorganizzare le idee e - al rientro - evitare ulteriori passi falsi.

Intanto la dirigenza, in queste ultime ore del mercato, potrebbe mettere a segno un altro colpo importante in entrata.

Possibile un altro arrivo nel mercato bianconero

Dopo l'arrivo di Kean in attacco, Allegri ora vuole un altro centrocampista centrale per aumentare la solidità e l’equilibrio. I nomi che circolano sono quelli di Axel Witsel (Borussia Dortmund) e di Corentin Tolisso (Bayern Monaco). Inoltre un nuovo tentativo potrebbe essere fatto per il più giovane Aurelien Tchouameni del Monaco.

Pare più difficile invece che la società voglia puntare su un altro attaccante, vista l'abbondanza nel reparto, anche se continuano a circolare su varie testate i nomi di Icardi e Scamacca.