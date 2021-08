Il calciomercato del Milan potrebbe avere una brusca accelerata, dopo l'ufficialità di Florenzi e l'imminente arrivo di Pellegri. I dirigenti rossoneri infatti si stanno muovendo per puntellare la rosa, ma anche per regalare ai tifosi il top player tanto desiderato dopo l'addio di Calhanoglu e Donnarumma. Secondo le ultime indiscrezioni il Milan avrebbe trovato l'accordo con Bernardo Silva per l'approdo in rossonero e ora i dirigenti starebbero lavorando per trovare quello con il City.

Parallelamente a questa trattativa ne dovrebbe essere chiusa un'altra a breve, infatti Bakayoko sarebbe vicino al ritorno in rossonero per dare man forte al centrocampo di Pioli.

Bernardo Silva sembra essere in uscita dal Manchester City per una cifra di almeno 53 milioni di euro con il portoghese che avrebbe trovato l'accordo con il. I rossoneri sono ottimisti per il prestito di due anni per il 27enne con obbligo di riscatto al termine. Sembra che Silva non sia più nei piani del manager Pep Guardiola dopo l'arrivo di Jack Grealish dall'Aston Villa, pagato 117 milioni di euro. In precedenza, secondo quanto riferito, il Manchester City aveva provato a usare la stella portoghese come contropartita tecnica per Harry Kane, ma Silva si è rifiutato di partire per un altro club della Premier League. Ora invece sembra essere sul punto di allontanarsi con solamente gli ultimi dettagli che ostacolerebbero il suo approdo in Italia.

Il giornalista Ekrem Konur, infatti, ha riferito che il portoghese sarebbe pronto ad approdare al Milan, avendo trovato l'accordo sul suo contratto.

Konur afferma che, mentre continuano le trattative tra Milan e Manchester City, c'è la convinzione comune che entrambe le parti raggiungeranno un accordo.

Calciomercato Milan, in arrivo Bakayoko

Gli agenti di Tiemoue Bakayoko sono attualmente in riunione con il Milan per un ritorno al club rossonero dopo l'esperienza al Napoli. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, il Milan avrebbe un accordo con il giocatore da diversi giorni, e ora incontrerà i rappresentanti di Firs1 Sports Busiello e Branca, che collaborano con l'agenzia Niagara.

Con il Chelsea ci sarebbe un accordo sulla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, e ora le parti lavoreranno sugli importi. Le cifre dovrebbero essere di 1,5 milioni per il prestito, ma l'incertezza è sulla cifra del diritto di riscatto. Il Chelsea vorrebbe fissarlo a 30 milioni, mentre il Milan lo vorrebbe al massimo a 20. Nonostante questi 10 milioni di distanza, sembrerebbe che il francese Bakayoko si stia avvicinando a diventare di nuovo un giocatore del Milan.