Non solo cessioni ma anche acquisti per il Crotone. Sembrebbe ormai ad un passo la chiusura, a sorpresa, di una operazione importante sia sotto l'aspetto economico che sotto il profilo tecnico. Gli squali sarebbero prossimi ad ottenere il via libera dall'Estudiantes per il centrocampista Nauhel Estevez, la scorsa stagione protagonista in Serie A con la maglia dello Spezia. In entrata gli squali starebbero stringendo i tempi anche per il prestito di Godfred Donsah dal Bologna.

Crotone, investimento per il futuro

Il centrocampo del Crotone potrebbe cambiare volto nei prossimi giorni.

Gli squali sarebbero vicini all'acquisto in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A della mezz'ala Nauhel Estevez, calciatore dell'Estudiantes. Un profilo che può vantare alcune stagioni nella massima serie argentina oltre a 22 presenze con lo Spezia nell'ultimo campionato di Serie A. Una cifra di circa 1,6 milioni di euro con una clausola legata alla futura cessione avrebbero convinto la formazione titolare del suo cartellino. A mancare ora sarebbe solamente il via libera definitivo con la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale.

Donsah può ripartire da Crotone

Una occasione da sfruttare per ritornare nel grande calcio. Il centrocampista Godfred Donsah sarebbe pronto ad accettare il trasferimento agli squali.

Dopo due annate vissute in prestito all'estero e qualche infortunio che ne ha condizionato le prestazioni, il calciatore ghanese sarebbe vicino a tornare a giocare in Italia. Di proprietà del Bologna, Godfred Donsah ripartirebbe dalla Calabria per ritornare ad alto livello e provare a conquistare la massima serie da protagonista con la maglia degli squali.

Allo stesso tempo, sempre dal Bologna, il Crotone potrebbe ottenere il prestito del difensore Nehuen Paz.

Le trattative dei rossoblù

Con le valigie pronte in casa rossoblù sembrerebbe esserci il centrocampista Zak Ruggiero. Per lui il futuro potrebbe essere con la maglia della Virtus Francavilla in Serie C. Sempre sul fronte delle cessioni anche l'attaccante Emmanuel Riviere potrebbe salutare il Crotone per fare ritorno al Cosenza.

Su di lui, però, ci sarebbero anche altre due formazioni di Serie B come l'Ascoli e il Vicenza. Altre due cessioni potrebbero riguardare il difensore Luca Marrone con Monza e Bari interessate e l'attaccante Junior Messias con ben quattro squadre di A pronte ad effettuare un offerta e il Monza, in cadetteria, che rimarrebbe alla finestra. Nessuna novità sembrerebbe emergere sul futuro del centrocampista Niccolò Zanellato, corteggiato fortemente dal Monza nelle scorse settimane.