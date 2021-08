Una cessione importante potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni tra le fila del Crotone. A salutare la Calabria potrebbe essere l'attaccante Junior Messias, autore di due grandi stagioni con la formazione rossoblù. La punta, ormai fuori rosa con gli squali, starebbe attendendo novità sul proprio futuro. A sondare il terreno negli ultimi giorni, richiedendo informazioni su di lui, sarebbero state Napoli e Milan, in cerca di rinforzi di qualità ma a costi contenuti.

Crotone, possibile asta per Messias

Dopo gli interessamenti di Sassuolo e Monza e le prime offerte arrivate dal Torino, il futuro di Junior Messias potrebbe essere in un grande club italiano.

Di recente a richiedere informazioni sarebbero stati il Napoli e il Milan. I due club, che erano già stati accostati al talento brasiliano nei mesi scorsi, sarebbero tornati alla carica per avere un elemento di qualità ma a costi contenuti. Per l'attaccante la dirigenza calabrese avrebbe richiesto una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro.

L'unica offerta concreta arrivata questa estate sarebbe stata però quella del Torino con il club del presidente Urbano Cairo, che avrebbe proposto 8 milioni di euro, senza però raggiungere un accordo.

Roberto Insigne verso il rinnovo col Benevento

Potrebbe sfumare sul nascere la trattativa tra il Crotone e il Benevento per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante Roberto Insigne.

La punta, per la quale il Crotone avrebbe richiesto informazioni effettuando una prima offerta al club sannita, sarebbe prossimo al rinnovo con i campani. Sul piatto il presidente Oreste Vigorito avrebbe messo un contratto triennale. Il calciatore, in scadenza il 30 giugno 2022, potrebbe così proseguire la sua avventura con il Benevento, provando a dare nuovamente la scalata alla Serie A dopo la retrocessione della stagione scorsa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si cercano difensori

Dopo le quattro reti incassate nelle prime due gare ufficiali contro il Brescia in Coppa Italia e contro il Como in campionato il Crotone starebbe ricercando anche rinforzi in difesa. Il nome emerso nei giorni scorsi è quello di Gaston Silva, difensore svincolato, in cerca di una squadra dopo l'esperienza all'Huesca in Spagna.

In difesa il Crotone sarebbe ritornato anche sul profilo di Nehuén Paz del Bologna, un calciatore già seguito la scorsa estate dalla formazione rossoblù.

In attesa del ritorno di Giuseppe Cuomo, attualmente fuori gioco per infortunio, il Crotone potrebbe valutare anche l'eventuale ritorno di Wladimir Golemic, che ha lasciato per fine contratto la squadra al termine dello scorso torneo e che però, dopo il mancato accordo con l'Al-Hamez, potrebbe diventare una pista concreta per gli squali.