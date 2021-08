Il calciomercato del Milan è in continua evoluzione. I rossoneri da un lato proseguono nella ricerca di nuovi giocatori per completare la rosa, e dall'altro attendono offerte per i tesserati considerati cedibili. Tra questi figura Rade Krunic, nonostante il centrocampista ex Empoli sia stimato da Stefano Pioli.

Il futuro del 27enne bosniaco potrebbe essere ancora in Serie A, ma allo Spezia. Invece, per quanto riguarda il mercato in entrata del Milan, c'è da registrare la volontà di Mattia Zaccagni di trasferirsi nel club lombardo: il trequartista del Verona starebbe aspettando una chiamata dalla società rossonera.

Calciomercato Milan: Krunic è nell'elenco dei cedibili

Krunic sarebbe stato inserito dal Milan nell'elenco dei cedibili del mercato, nonostante goda di una certa considerazione da parte del tecnico Pioli. Il centrocampista bosniaco piace in particolare allo Spezia. I liguri sono alla ricerca di un calciatore in grado di giocare a tutto campo, e per questo motivo starebbero seguendo con interesse non solo Krunic, ma anche Giacomo Bonaventura della Fiorentina e Karol Linetty del Torino.

Il Milan, nelle prime fasi del mercato, aveva considerato incedibile Krunic, apprezzato da Pioli per la sua disponibilità e per la capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Adesso però la situazione sembra cambiata, con i dirigenti rossoneri che sarebbero pronti ad ascoltare eventuali offerte in arrivo per l'ex Empoli.

Calciomercato Milan, Zaccagni affascinato dalla maglia rossonera

Mattia Zaccagni starebbe continuando a sperare in un trasferimento al Milan. Manca poco meno di un mese alla fine del Calciomercato estivo, dunque ci sarebbe ancora il tempo per imbastire una trattativa tra la società milanese e il Verona. Ovviamente, l'Hellas sarebbe disposto a parlare di un'eventuale cessione del suo trequartista solo se arrivasse una proposta adeguata al suo valore tecnico.

In queste settimane sono state diverse le società che hanno pensato a Zaccagni: prima ci ha provato la Fiorentina, poi la Lazio e l'Inter. Il Napoli pare avesse trovato anche un accordo di massima col Verona sulla base di circa 16 milioni di euro. Tuttavia, la mancata qualificazione alla Champions League degli azzurri avrebbe fatto saltare tutto.

Zaccagni, dal canto suo, avrebbe messo in cima ai suoi pensieri solo il Milan. Finora, però, i rossoneri avrebbero manifestato un semplice interesse che non sarebbe stato seguito da movimenti concreti. Per questo motivo, si sta facendo strada l'ipotesi del rinnovo di contratto (in scadenza nel giugno del 2022) tra il centrocampista di Cesena e l'Hellas: lo stipendio sarebbe portato da 500mila a 800mila euro netti all'anno.